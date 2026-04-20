Как изглежда вотът от чужбина при 96,96% обработени протоколи?

Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 96,96% протоколи на секционните избирателни комисии в чужбина резултатите са:

"Прогресивна България" – 38,48%

ПП-ДБ – 22,54%

ДПС – 8,43%

"Величие" – 5,72%

"Възраждане" – 5,17%

ГЕРБ-СДС – 4,63%

МЕЧ – 3,73%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,64%

"Сияние" – 2,04%

"БСП – Обединена левица" – 0,94%

"Има такъв народ" – 0,85%