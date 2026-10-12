БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да...
Чете се за: 02:57 мин.
Министър Петрова за прибирането на Ива Михайлова: При...
Чете се за: 07:12 мин.
Ива Михайлова пред БНТ: Няма нищо нелегално в моето...
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Михайлова се прибра в България
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА: Главният съдия ощети нашия отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Участникът в Лигата на конференциите продължава с недоволството си към съдийството след мача с ЦСКА 1948.

цска главният съдия ощети нашия отбор
Слушай новината

В ЦСКА продължават със своето недоволство спрямо съдийството на мача срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина изкова драматична победа с 3:2 при визитата си на отбора от Бистрица, но след срещата Валентин Илиев разкритикува начина, по който са свирили реферите. Спортният директор заяви, че гостите са играли 11 срещу 14.

Участникът в Лигата на конференциите излезе с репортаж на двубоя, в който смята, че е бил ощетен от главния съдия Любослав Любомиров. От клуба посочиха и други ситуации, според които са на мнение, че са в техен ущърб.

Нашият тим започна страхотно през първото полувреме и поведе с 2:0, но моментно отпускане след почивката позволи на домакините да стигнат до два гола от статични положения и да се върнат в мача. Основна заслуга за това имаше и скандалното съдийство на главния съдия Любослав Любомиров, който тотално ощети нашия отбор с безкрайна серия от обратни отсъждания и наказателни картони.

Съдийската бригада отмени и два гола на ЦСКА, втория от които при изключително съмнителни обстоятелства. Върхът на абсурдното представяне на арбитъра бе червеният картон за Стефано Сенси в края на мача“, гласи част от репортажа на ЦСКА.

Свързани статии:

Валентин Илиев: За пореден път играем срещу 14 човека
Валентин Илиев: За пореден път играем срещу 14 човека
На мен ми омръзна да повтаряме едни и същи неща, категоричен бе...
Чете се за: 01:37 мин.
ЦСКА спечели столичния сблъсък с ЦСКА 1948 в дебюта на Маркус Гисдол
ЦСКА спечели столичния сблъсък с ЦСКА 1948 в дебюта на Маркус Гисдол
Бруно Жордао отбеляза победния гол в 90-ата минута с шут от над 30...
Чете се за: 02:07 мин.
#Първа лига 2026/2027 #ПФК ЦСКА 1948 #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
1
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
2
Доналд Тръмп: Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им изгоря
3
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им...
Ива Михайлова се прибра в България
4
Ива Михайлова се прибра в България
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в Бургаско
5
Баща и син са причинили големия пожар край три населени места в...
Пострадали и пожар: Ново нападение на хутите срещу летището в Рияд
6
Пострадали и пожар: Ново нападение на хутите срещу летището в Рияд

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
2
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
4
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
5
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
6
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал

Още от: Футбол

Георги Иванов насърчи българските треньори да не спират да се развиват и призова клубовете да обръщат внимание на школите си
Георги Иванов насърчи българските треньори да не спират да се развиват и призова клубовете да обръщат внимание на школите си
Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки за подпомагане на представителния отбор и школата Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки за подпомагане на представителния отбор и школата
Чете се за: 02:22 мин.
Асоциацията на реферите поиска доживотно наказание за футболиста на Горна Оряховица Асоциацията на реферите поиска доживотно наказание за футболиста на Горна Оряховица
Чете се за: 01:35 мин.
Чужденец ще поеме националния отбор на България Чужденец ще поеме националния отбор на България
Чете се за: 02:25 мин.
Атанас Рибарски остава начело на България Атанас Рибарски остава начело на България
Чете се за: 01:12 мин.
Аркадиуш Милик отново се контузи Аркадиуш Милик отново се контузи
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват изследвания
Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е преминала границата Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е преминала границата
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Очакваме подводен дрон за обследване на потъналия кораб в Черно море и сателитни снимки, каза Димитър Стоянов Очакваме подводен дрон за обследване на потъналия кораб в Черно море и сателитни снимки, каза Димитър Стоянов
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
С Нобелова награда за икономика бяха отличени американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд С Нобелова награда за икономика бяха отличени американците Робърт И. Хол и Майкъл Удфорд
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Зеленски: Украйна е готова да се въздържи от удари по руската...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Сигурността в Черно море: Мерките и ролята на България срещу заплахите
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Семейство с 10 деца остана без дом в Смолян, след като къщата им...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията във Варна
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ