ЦСКА: Главният съдия ощети нашия отбор

В ЦСКА продължават със своето недоволство спрямо съдийството на мача срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина изкова драматична победа с 3:2 при визитата си на отбора от Бистрица, но след срещата Валентин Илиев разкритикува начина, по който са свирили реферите. Спортният директор заяви, че гостите са играли 11 срещу 14.

Участникът в Лигата на конференциите излезе с репортаж на двубоя, в който смята, че е бил ощетен от главния съдия Любослав Любомиров. От клуба посочиха и други ситуации, според които са на мнение, че са в техен ущърб.

„Нашият тим започна страхотно през първото полувреме и поведе с 2:0, но моментно отпускане след почивката позволи на домакините да стигнат до два гола от статични положения и да се върнат в мача. Основна заслуга за това имаше и скандалното съдийство на главния съдия Любослав Любомиров, който тотално ощети нашия отбор с безкрайна серия от обратни отсъждания и наказателни картони.

Съдийската бригада отмени и два гола на ЦСКА, втория от които при изключително съмнителни обстоятелства. Върхът на абсурдното представяне на арбитъра бе червеният картон за Стефано Сенси в края на мача“, гласи част от репортажа на ЦСКА.