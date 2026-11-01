Да снимаш QR кода на бюлетината: Защо в Хасковско обявиха за недействителен вота на програмист?

Вотът на избирател в Хасково бе обявен за недействителен, тъй като е сниман с телефон. Има ли други проблеми в днешния ден в хасковския избирател район?

Куриозният случай се случи в секция 34. И по всичко изглежда, че не става въпрос за контролиран вот. Млад човек, програмист по професия, от любопитство е решил да снима QR кода. Това обаче не е останало незабелязано от членовете на секционната комисия. Неговия глас е обявен за недействителен. Младият човек се е прибрал специално от София, за да упражни правото си на вот.

Елица Войникова: "Момчето ни каза, че е програмист и като види QR код, иска да го заснеме. Мисленето му явно е по друг начин и нямал е в никакъв случай задни мисли." Росица Каналиева, председател на СИК: "Иззехме бюлетината и казаха, че няма право. Обадихме се в РИК и казаха, че трябва да се унищожи и не може да гласува втори път момчето." Ина Вескова, председател на РИК- Хасково: "Дадохме им указаниe да не се допуска лицето да гласува втори път. Ако бюлетината е недействителна заради заснет вот, не се допуска повторно гласуване."

Час и половина преди край на изборния ден няма други сериозни проблеми в Хасковско. Няколко са случаите на избиратели, които са избързали да издърпат картата преди да чуят звука от машината. Така, вотът им е отчетен, но машината не е пуснала разписка. В такива случаи избирателят няма право на повторно гласуване.

Към 14.00 часа избирателната активност тук е близо 19%. Гласувалите са 11 хиляди повече.

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