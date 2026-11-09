Дариус Акъф Джуниър постигна зашеметяващ резултат в НБА, какъвто само ЛеБрон Джеймс беше постигал

Дариус Акъф Джуниър направи поредното си електризиращо представяне за Сакраменто Кингс този уикенд.

Въпреки загубата у дома от Маями Хийт със 108:114, новобранецът в НБА направи шоу с изключителната си игра за Сакраменто.

Акъф прекара 39 минути на терена, завършвайки с най-много точки в мача - 32. Той реализира 11 от 21 стрелби, вкара три тройки, направи 10 асистенции и грабна пет борби.

Така той постигна рядък исторически успех в НБА. След изключителното си представяне, Дариус Акъф Джуниър записа името си до това на ЛеБрон Джеймс в историята на лигата.

Акъф, който на 16 ноември ще навърши 20 години, стана единственият играч освен 41-годишната суперзвезда, който е записал поне 30 точки и 10 асистенции в няколко мача като тийнейджър.

Той за първи път достига тази граница на 29 октомври срещу Ню Орлиънс Пеликанс, когато е на 19 години и 348 дни, реализирайки 34 точки и 14 асистенции, което го прави и най-младият играч в НБА по този показател.

ЛеБрон е на 18 години и 355 дни, когато на 20 декември 2003 г. в неговия новобрански сезон с Кливлънд Кавалиерс отбелязва 32 точки и прави 10 асистенции, поставяйки началото на тази феноменална серия. Той води в класацията с 20 мача, докато представянето в неделя срещу Маями Хийт бе второто за Акъф.

Гардът на Сакраменто Кингс също така вече влезе в историята като най-младия играч в НБА - на 19 години и 349 дни, отбелязал 9 тройки в един мач. Това се случи при победата над Мемфис Гризлис на 31 октомври. В този двубой 19-годишният Акъф направи феноменален мач и записа 38 точки (най-добро постижение в кариерата му досега), 9 от 14 успешни стрелби от линията за три точки (64.3% успеваемост), като добави и 5 борби и 5 асистенции.

С това представяне Акъф Джуниър счупи предишния рекорд на Джарън Джаксън Джуниър, който отбеляза 9 тройки на възраст 20 години и 89 дни през декември 2019 г.

Така в първите 10 мача от кариерата си в НБА, Акъф-младши вече има впечатляващите средно 25,9 точки, 7,4 асистенции и 3,8 борби, доказвайки, че е централната фигура в тима на Кингс.

Той ще се опита да поведе Кингс отново към победата във вторник срещу Орландо Меджик.