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ЛеБрон Джеймс постигна ново забележително историческо постижение

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Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
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Джеймс вече има общо 1897 точки в кариерата срещу Чикаго Булс в 70 мача от редовния сезон.

ЛеБрон Джеймс постигна ново забележително историческо постижение
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Филаделфия 76ърс продължава изключителното си представяне от началото на сезона в НБА, след като спечели гостуването си на Чикаго Булс със 127:121.

Джейлън Браун, Тайрийз Макси и Леброн Джеймс бяха в основата на успеха, отбелязвайки общо 78 точки.

Браун поведе победителите с 29, реализирайки 11 от 22 опита от игра. Макси се отличи с 27 точки, а Леброн Джеймс записа най-резултатния си двубой с екипа на 76ърс до момента, отчитайки се с 22 точки. Джоел Ембийд оформи дабъл-дабъл с 18 точки и 10 борби, а новобранецът Ви Джей Еджком добави 13 точки за успеха.

В хода на срещата Джеймс постигна и ново забележително историческо постижение. Точна стрелба от зоната за три точки в четвъртата минута на двубоя му осигури общо 1897 точки в кариерата срещу „биковете“ в 70 мача от редовния сезон. Така той изпревари легендарния Карийм Абдул-Джабар (1895 точки в 76 срещи) и вече е най-резултатният баскетболист срещу Чикаго в историята на лигата.

За Чикаго Булс Джош Гиди завърши с 19 точки, 15 асистенции и 7 овладени топки, а Матас Бузелис също добави 19 точки. Кейлъб Уилсън вкара 18, Джейлън Смит записа 17, Айзък Окоро се отчете с 12, а Ноа Есенге реализира 10 точки. Въпреки това домакините инкасираха седмо поредно поражение и вече са с актив от 1-8, изравнявайки третия най-слаб старт след девет двубоя в клубната история.

С баланс от девет победи и две загуби тимът на Филаделфия остава начело в Източната конференция. Това е най-силният старт на франчайза след първите 11 срещи от сезон 2000/01 насам, когато тимът откри кампанията с десет успеха и едно поражение.

Филаделфия приема шампионите от Бостън във вторник, докато Чикаго ще бъде домакин на Сан Антонио в сряда.

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#НБА 2026/2027 #Филаделфия 76ърс #Леброн Джеймс

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