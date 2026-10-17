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Давидович Фокина шокира Зверев и се класира за финала в Шанхай

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Испанецът направи обрат и се наложи с 5:7, 6:4, 6:3, за да се класира за втория си финал в турнир от сериите Мастърс 1000.

Алехандро Давидович Фокина
Снимка: БГНЕС
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Алехандро Давидович Фокина поднесе изненадата в събота на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай, след като победи поставения под №1 Александър Зверев и записа една от най-големите победи в кариерата си. Испанецът направи обрат и се наложи с 5:7, 6:4, 6:3, за да се класира за втория си финал в турнир от сериите Мастърс 1000.

След като загуби оспорвания първи сет, 27-годишният тенисист запази позитивната си нагласа и успя да обърне развоя на срещата. Давидович Фокина игра динамично и интензивно в разиграванията от основната линия, а изравняването на резултата дойде след впечатляващ форхенд пасинг удар в движение, който предизвика бурни реакции по трибуните на централния корт.

В началото на третия сет испанецът се възползва от двойна грешка на Зверев. От този момент нататък той продължи да играе агресивно и демонстрира отличен сервис, за да стигне до победата след два часа и шест минути игра. Успехът беше шести за Давидович Фокина срещу съперник от топ 5 и първи през сезона.

Испанецът вече има девет поредни победи в Китай, след като миналия месец спечели втората си титла на ниво АТР в кариерата на турнира от категория АТР 250 в Чънду. По пътя си към финала в Шанхай Давидович Фокина се справи още с Франсис Тиафо и Хуберт Хуркач след тайбрек в третия сет и в двата мача. В двубоя от третия кръг срещу Тиафо той спаси и мачбол.

Испанецът се изкачва с 11 позиции до №15 в класацията на живо на АТР.

В неделя Давидович Фокина ще играе във втория си финал на турнир от сериите Мастърс 1000. През 2022 година той загуби мача за титлата в Монте Карло от Стефанос Циципас. Испанецът пристигна в Шанхай под №26 в световната ранглиста и е четвъртият финалист с най-ниско класиране в историята на турнира. За титлата той ще спори с победителя от мача между Даниил Медведев и Рафаел Ходар.

Зверев, шампионът от „Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ през тази година, си осигури в Шанхай отличието за №1 в края на сезона в класацията на АТР. 29-годишният германец се стремеше да достигне втория си финал в турнир от сериите Мастърс 1000 през сезона, след като загуби от Яник Синер в Мадрид.

#тенис турнир в Шанхай 2026 #Алехандро Давидович Фокина # Александър Зверев

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