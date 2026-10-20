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Диана Шнайдер и Екатерина Александрова стартираха с победи на тeнис турнира от сериите WТА 500 в Нинбо

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Спорт
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Миналогодишната финалистка Александрова се класира за втория кръг след успех над представителка на домакините Ханюй Гуо, а Шнайдер, която игра финал през 2023 г. победи квалификантката Юлия Путинцева (Казахстан).

Диана Шнайдер и Екатерина Александрова стартираха с победи на тeнис турнира от сериите WТА 500 в Нинбо
Снимка: БТА
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Финалистката от 2023 година Диана Шнайдер спечели оспорван двубой и се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 500 в Нинбо (Китай) с награден фонд 1 206 446 долара.

22-годишната рускиня, която е поставена под номер 6 в основната схема, победи квалификантката Юлия Путинцева (Казахстан) със 7:5, 7:6(4) за два часа и 28 минути.

Шнайдер отрази три сетбола в първия и два във втория сет, след като и двата пъти изоставаше в резултата. В първата част рускинята направи обрат от 2:5 до 7:5, а след това беше безапелационна в тайбрека за втория сет и извоюва победата в два сета.

Във втория кръг Шнайдер ще се изправи срещу Александра Еала (Филипини).

Бившата номер 4 в света Жасмин Паолини (Италия) победи "щастливата губеща" от пресявките Ангелина Калинина (Украйна) с 6:2, 7:5.

След убедително представяне в първия сет, във втората част Паолини изостана с 0:5, но спечели седем поредни гейма и предотврати навлизането в решаващ сет. Следващата ѝ съперничка ще бъде четвъртата поставена Ива Йович (САЩ).

Петата поставена Белинда Бенчич (Швейцария) надигра Елена Остапенко (Латвия) с 6:3, 1:1 и отказване на опонентката ѝ след 66 минути на корта. Бенчич очаква победителката между "щастливата губеща" Дария Снигур (Украйна) и квалификантката Катаржина Кава (Полша).

Квалификантката Полина Кудерметова (Узбекистан) спечели срещу участващата с "уайлд кард" Кристина Букса (Испания) със 7:6(5), 6:2 и ще спори с водачката в схемата Елена Рибакина (Казахстан) за място на четвъртфиналите.

Миналогодишната финалистка Екатерина Александрова (Русия) също се класира за втория кръг след успех срещу получилата "уайлд кард" представителка на домакините Ханюй Гуо с 6:2, 6:3.

#тенис турнир в Нинбо 2026 #Диана Шнайдер #Юлия Путинцева #Екатерина Александрова

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