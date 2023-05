Дипломатът Ердоган - каква ще бъде Турция на международната сцена?

Новите пет години на власт за Реджеп Ердоган крият много неизвестни във външната политика на Турция. С единия крак в Русия, а с другия - в Запада - така описват новия-стар турски президент. В последната година Ердоган изигра ключова роля в опитите за прекратяване на войната в Украйна. Засега с успех се увенча единствено сделката за зърното. Турбулентни са отношенията и между Анкара и НАТО.

Балансьор. В името предимно на икономическите интереси на страната му. Така подходи Реджеп Таийп Ердоган към войната в Украйна. Осъди Русия за инвазията, изпрати и военна помощ на Киев, посети Лвов и се среща със Зеленски. Но не наложи санкции на Москва. И си купи руски ПВО-системи, заради които Вашингтон замрази сделка за продажба на Анкара на изтребители F-16.

С поглед и на Изток, и на Запад - очаква се Ердоган да продължи досегашния си курс и през следващите 5 години. Анкара направи опит да посредничи за постигане на примирие между Москва и Киев, но засега единственият успех е сделката за износ на украинско зърно, която преди дни беше удължена с 2 месеца.

Втората по големина армия след Съединените щати в НАТО - Турция е ключов фактор в Алианса. Анкара наложи вето на разширяването на Пакта, но впоследствие се съгласи Финландия да стане член. Швеция, която според Турция укрива "терористични групировки" и отказва да екстрадира гюленисти, засега остава с категоричното "не" на Ердоган.

Ту топли, ту студени са отношенията с Вашингтон. И докато с Доналд Тръмп Ердоган беше постигнал по-близки отношения, то с Джо Байдън се придържа към хладния тон. През ноември миналата година двамата се срещнаха в кулоарите на срещата на Г-20 в Бали, след което Вашингтон размрази сделката за F-16. Но антиамериканската реторика остана част от предизборната кампания за турския лидер.

С акцент продължаване на съвместното сътрудничество като съюзници от НАТО, Джо Байдън поздрави турския президент за преизбирането му.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.



I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.