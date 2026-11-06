Двама астронавти излязоха в открития Космос за енергийната модернизация на МКС

Американският астронавт Анил Менън и канадският му колега Джошуа Кътрик излязоха от Международната космическа станция, за да работят по обновяването на системата от слънчеви панели, съобщи НАСА, която предава на живо космическата разходка на сайта си.

Двамата астронавти инсталират осмия и последен фотоволтаичен панел от типа IROSA, с което завършват подобренията за увеличаване на мощността от 160 до приблизително 215 киловата. То има за цел да осигури поддържането на станцията при ключови операции, включително безопасното и контролирано излизане от орбита.

Това е 286-ата космическа разходка за поддръжка и модернизация на МКС. За Менън и Кътрик тя е съответно пета и втора.

На 29 октомври т.г. астронавтите монтираха седмия панел. Проектът за увеличаване на капацитета на станцията за генериране на енергия започна през юни 2021 г.

В момента Менън и Кътрик живеят и работят в МКС с петима колеги - Люк Дилейни и Джесика Уоткинс от НАСА и космонавтите Пьотър Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников, пише специализираното издание „Спейс“.