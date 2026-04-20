БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Две трети от протоколите във Варна са обработени

від БНТ , Репортер: Деян Михайлов
A+ A-
5670
Чете се за: 01:50 мин.
Запази
Две трети от протоколите във Варна са обработени
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Към този час във Варна обработката на изборните протоколи е към финал, като вече са приети около две трети от тях. Избирателната активност надхвърля 50%, а първоначалните резултати очертават ясна преднина за „Прогресивна България“.

Предаването на изборните книжа в Районната избирателна комисия върви с добро темпо, като остават малък брой секции. Председателят на РИК – Варна Велин Жеков уточни, че значителна част от протоколите вече са обработени, а избирателната активност е над 50%. При обработени около две трети от протоколите се очертават и първите резултати.

„Данните са към две трети обработени протоколи от две трети от секциите. „Прогресивна България“ – 45,9%. ГЕРБ – 14%. Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 13%. „Възраждане“ – 6,26%. „Величие“ – 4,26%. „Сияние“ – 3,83%. МЕЧ – 3,01%. „БСП - Обединена левица“ – 2,34%“, посочи Велин Жеков.

Основното затруднение по време на изборния ден са били технически проблеми с машините.

„Най-голям проблем бяха дефектите, които даваха машините.“

Това е довело до забавяне както на работата на комисиите, така и на гласуването.

„На секционните комисии много пъти се налагаше да спират изборния процес, да правят протоколи, да рестартират машината, да викат техници. И това доста забави тяхната работа. И забави и гласоподавателите. Образуваха се доста големи опашки.“

Вижте повече в прякото включване на Деня Михайлов.

#протоколите #19 април #България гласува #предсрочни парлментарни избори #преброяване на бюлетини #Варна

Водещи новини

ЦИК с междинни резултати при 68,34% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
ЦИК с междинни резултати при 68,34% обработени протоколи: Кои...
Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Румен Радев: Победихме апатията, предстои ни много работа Румен Радев: Победихме апатията, предстои ни много работа
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
МВР с данни кои партии са купували гласове МВР с данни кои партии са купували гласове
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Как изглежда вотът от чужбина при 90,7% обработени протоколи? Как изглежда вотът от чужбина при 90,7% обработени протоколи?
Чете се за: 00:27 мин.
По света
България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Как протича предаването на протоколите в София?
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Напрежението в Лондон ескалира след приключване на изборния ден
Чете се за: 00:55 мин.
Европа
Ще има нов кръг преговори САЩ-Иран в Исламабад?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ