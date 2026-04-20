Две трети от протоколите във Варна са обработени

Към този час във Варна обработката на изборните протоколи е към финал, като вече са приети около две трети от тях. Избирателната активност надхвърля 50%, а първоначалните резултати очертават ясна преднина за „Прогресивна България“.

Предаването на изборните книжа в Районната избирателна комисия върви с добро темпо, като остават малък брой секции. Председателят на РИК – Варна Велин Жеков уточни, че значителна част от протоколите вече са обработени, а избирателната активност е над 50%. При обработени около две трети от протоколите се очертават и първите резултати.

„Данните са към две трети обработени протоколи от две трети от секциите. „Прогресивна България“ – 45,9%. ГЕРБ – 14%. Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 13%. „Възраждане“ – 6,26%. „Величие“ – 4,26%. „Сияние“ – 3,83%. МЕЧ – 3,01%. „БСП - Обединена левица“ – 2,34%“, посочи Велин Жеков.

Основното затруднение по време на изборния ден са били технически проблеми с машините.

„Най-голям проблем бяха дефектите, които даваха машините.“

Това е довело до забавяне както на работата на комисиите, така и на гласуването.