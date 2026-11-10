Двубоят между Балкан и ПАОК от баскетболния турнир Еврокъп ще започне с минута мълчание

Двубоят между баскетболния шампион на България Балкан и гръцкия ПАОК в Ботевград днес ще започне с минута мълчание в знак на солидарност и съпричастност след тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

Срещата от седмия кръг на турнира Еврокъп ще се проведе от 19:00 часа в „Арена Ботевград“.

„Скърбим с България. С дълбока болка научихме за трагедията на автомагистрала „Тракия“. Изказваме най-искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите и желаем бързо възстановяване на всички пострадали. В знак на солидарност и съпричастност тази вечер ще излезем с червени тениски за загрявка и с черна траурна лента на фланелките. Заедно с отбора на PAOK BC точно преди началото на мача ще запазим минута мълчание в памет на загиналите. В този тежък ден мислите ни са с тях", обявиха от лагера на ботевградчани в социалните мрежи.