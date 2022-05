Експресни победи за Надал и Зверев в Рим

Рафаел Надал и Александър Зверев постигнаха лесни победи в срещите си от втория кръг на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим.

Испанецът се наложи над Джон Иснър с 6:3, 6:1. В първия сет равенството се запази до резултат 3:3, след което последваха 3 поредни гейма в полза на "матадора". Три пробива на сметката на Рафа във втората част сложиха точка на спора след 1 час и 16 минути игра.

По-този начин той започна похода си към 11-а титла от Мастърса в Рим. В следващия кръг рекордьорът по титли от Големия шлем ще срещне Денис Шаповалов, който победи Николоз Басилашвили с 6:4, 7:6(5).

Beginning his 800th week in the top 5 with a win @RafaelNadal sees off Isner 6-3 6-1 to advance into the last 16 in Rome!#IBI22 pic.twitter.com/ZbxqVIk6Dc