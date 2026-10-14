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Елина Свитолина се завръща сред най-добрите в света, само едно място остана за Финалите на WTA

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Спорт
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Украинката си осигури четвърто участие в заключителния турнир на сезона след успеха си в Ухан, а Ига Швьонтек, Каролина Мухова и Марта Костюк ще спорят за последната квота

Елина Свитолина се завръща сред най-добрите в света, само едно място остана за Финалите на WTA
Снимка: БГНЕС
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Елина Свитолина официално си осигури участие във Финалите на Женската тенис асоциация (WTA), след като достигна до третия кръг на престижния турнир от категория WTA 1000 в Ухан, Китай. По този начин 32-годишната украинка си гарантира място сред осемте най-добре представили се тенисистки през сезона и ще има възможност отново да се бори за един от най-значимите трофеи в женския тенис.

Заключителната надпревара през 2026 година ще се проведе от 8 до 15 ноември в Индиън Уелс, като ще събере осем от водещите състезателки в световния тенис.

За Свитолина това ще бъде четвърто участие във Финалите на WTA, където украинката вече има впечатляваща история.

Най-големият ѝ успех в турнира датира от 2018 година, когато триумфира с титлата. Година по-късно тя отново достигна до решителния двубой, но този път остана със сребърното отличие като финалистка.

Сега Свитолина ще се опита да повтори силните си представяния от миналото и да се намеси в битката за трофея.

Класирането ѝ стана факт след победата над Людмила Самсонова във втория кръг на турнира в Ухан. Украинката надделя над руската си съперничка с 6:2, 5:7, 6:2 след два часа и 12 минути игра.

Въпреки че допусна изравняване на сетовете, Свитолина успя да наложи превъзходството си в решителната част и да продължи напред в надпреварата.

Успехът се оказа достатъчен, за да гарантира участието ѝ в заключителния турнир, независимо от резултатите в оставащите състезания от сезона.

С присъединяването на украинката вече са известни седем от осемте участнички във Финалите на WTA.

Освен Свитолина, място в престижната надпревара са си осигурили още Арина Сабаленка, Елена Рибакина, Коко Гоф, Джесика Пегула, Мира Андреева и Линда Носкова.

Така списъкът с участничките почти е завършен, а интригата се насочва към последната свободна квота.

За осмото място ще се борят три тенисистки – Ига Швьонтек, Каролина Мухова и Марта Костюк.

Всяка от тях все още има възможност да се присъедини към най-добрите осем за сезона, като резултатите в оставащите турнири ще бъдат решаващи за окончателното разпределение на местата.

Особено интересна е ситуацията около Швьонтек, която също продължава участието си в Ухан.

#Финалите на WTA #Елина Свитолина

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