Елина Свитолина се завръща сред най-добрите в света, само едно място остана за Финалите на WTA

Елина Свитолина официално си осигури участие във Финалите на Женската тенис асоциация (WTA), след като достигна до третия кръг на престижния турнир от категория WTA 1000 в Ухан, Китай. По този начин 32-годишната украинка си гарантира място сред осемте най-добре представили се тенисистки през сезона и ще има възможност отново да се бори за един от най-значимите трофеи в женския тенис.

Elina Svitolina qualifies for the WTA Finals. She will play the event for the 4th time, first in seven (!) years. Champ in 2018, runner up in 2019. Rybakina Sabalenka Andreeva Pegula Gauff Svitolina Noskova Just one spot left in the field... https://t.co/t6ovOZur0y — José Morgado (@josemorgado) October 14, 2026

Заключителната надпревара през 2026 година ще се проведе от 8 до 15 ноември в Индиън Уелс, като ще събере осем от водещите състезателки в световния тенис.

За Свитолина това ще бъде четвърто участие във Финалите на WTA, където украинката вече има впечатляваща история.

Най-големият ѝ успех в турнира датира от 2018 година, когато триумфира с титлата. Година по-късно тя отново достигна до решителния двубой, но този път остана със сребърното отличие като финалистка.

Сега Свитолина ще се опита да повтори силните си представяния от миналото и да се намеси в битката за трофея.

Класирането ѝ стана факт след победата над Людмила Самсонова във втория кръг на турнира в Ухан. Украинката надделя над руската си съперничка с 6:2, 5:7, 6:2 след два часа и 12 минути игра.

Въпреки че допусна изравняване на сетовете, Свитолина успя да наложи превъзходството си в решителната част и да продължи напред в надпреварата.

Успехът се оказа достатъчен, за да гарантира участието ѝ в заключителния турнир, независимо от резултатите в оставащите състезания от сезона.

С присъединяването на украинката вече са известни седем от осемте участнички във Финалите на WTA.

Освен Свитолина, място в престижната надпревара са си осигурили още Арина Сабаленка, Елена Рибакина, Коко Гоф, Джесика Пегула, Мира Андреева и Линда Носкова.

Така списъкът с участничките почти е завършен, а интригата се насочва към последната свободна квота.

За осмото място ще се борят три тенисистки – Ига Швьонтек, Каролина Мухова и Марта Костюк.

Всяка от тях все още има възможност да се присъедини към най-добрите осем за сезона, като резултатите в оставащите турнири ще бъдат решаващи за окончателното разпределение на местата.

Особено интересна е ситуацията около Швьонтек, която също продължава участието си в Ухан.