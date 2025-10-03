БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и...
Чете се за: 05:27 мин.
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното...
Чете се за: 02:30 мин.
Втора жертва на потопа в Елените
Чете се за: 00:30 мин.
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора...
Чете се за: 03:12 мин.
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Евакуират ваканционното селище Елените, над 10 пожарни екипа са на място (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Запази

Местната власт търси съдействие от ВМС за овладяване на ситуацията

евакуират ваканционото селище елените пожарни екипа снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

Тече евакуация във ваканционно селище Елените, задействана е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо.

Над 10 екипа на пожарната са на място. Областният управител също пътува натам.

Областната управа на Бургас поиска от Военноморска база "Атия" да мобилизира сили, които да помогнат за овладяване на ситуация в района.

Вследствие на обилен дъжд се е получила вълна, която идва от Елените, и е заляла всички хотели и сгради. Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора.

Веднага са изпратени два екипа на пожарната от Несебър, един от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.

Снимки: БТА

#Елените #ваканционно селище #Бургас #евакуация

Водещи новини

Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево "Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево" Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и закана за глоби към снегопочистващите фирми Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и закана за глоби към снегопочистващите фирми
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
"Кои коли му взимаме на Радев?": Законът за НСО скара...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
"Децата ти няма да могат да те познаят": Под натиск...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Хуманитарната помощ за Газа: И последният кораб от международната...
Чете се за: 05:17 мин.
По света
Международно признание за документалния филм на БНТ "Розите на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ