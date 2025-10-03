Евакуират ваканционното селище Елените, над 10 пожарни екипа са на място (СНИМКИ)

Тече евакуация във ваканционно селище Елените, задействана е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо.

Над 10 екипа на пожарната са на място. Областният управител също пътува натам.

Областната управа на Бургас поиска от Военноморска база "Атия" да мобилизира сили, които да помогнат за овладяване на ситуация в района.

Вследствие на обилен дъжд се е получила вълна, която идва от Елените, и е заляла всички хотели и сгради. Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора.

Веднага са изпратени два екипа на пожарната от Несебър, един от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.

