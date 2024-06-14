Евро 2024: Програма на мачовете по БНТ 1, БНТ 3 и BNTNEWS.BG/SPORT

Голямото предстартово броене приключи!

Започва очакваното с голям интерес от футболните фенове европейско първенство в Германия!

Мачът на откриването ще бъде между домакините и Шотландия от 22:00 часа българско време на “Мюнхен Арена”.

Специалното студио „Трето полувреме“ стартира в 20:30 ч. по БНТ 1 и БНТ 3, като първата част в него ще бъде посветена на страната домакин на шампионата със специален гост Щефан Рьокен, зам.-посланик на Федерална република Германия у нас. Водещият на „Трето полувреме“ във вечерта на откриването Радостин Любомиров ще посрещне също Илия Груев, Станислав Ангелов и вратаря на националния ни отбор Димитър Митов за експертни футболни анализи.

След срещата на откриването, още 26 мача ще бъдат излъчвани пряко по БНТ 1 и БНТ 3. Всички общо 51 двубоя ще бъдат предавани онлайн на сайта BNTNEWS.BG/SPORT и в приложението BNT NEWS.

Програма на мачовете:

Групова фаза:

14.06.2024

Германия - Шотландия 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

15.06.2024

Унгария - Швейцария 16.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Испания - Хърватия 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Италия - Албания 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

16.06.2024

Полша - Нидерландия 16.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Словения - Дания 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Сърбия - Англия 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

17.06.2024

Румъния - Украйна 16.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Белгия - Словакия 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Австрия - Франция 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

18.06.2024

Турция - Грузия 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Португалия - Чехия 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

19.06.2024

Хърватия - Албания 16.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Германия - Унгария 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Шотландия - Швейцария 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

20.06.2024

Словения - Сърбия 16.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Дания - Англия 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Испания-Италия 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

21.06.2024

Словакия - Украйна 16.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Полша - Австрия 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Нидерландия - Франция 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

22.06.2024

Грузия - Чехия 16.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Турция - Португалия 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Белгия - Румъния 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

23.06.2024

Швейцария - Германия 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Шотландия - Унгария 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

24.06.2024

Албания - Испания 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Хърватия - Италия 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

25.06.2024

Нидерландия - Австрия 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Франция - Полша 19.00 БНТ 1, БНТ 3

Англия - Словения 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Дания - Сърбия 22.00 БНТ 1, БНТ 3

26.06.2024

Словакия - Румъния 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Украйна - Белгия 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Грузия - Португалия 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Чехия - Турция 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Елиминационна фаза:

29.06.2024

Първи осминафинал - Берлин 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Втори осминафинал - Дортмунд 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

30.06.2024

Трети осминафинал - Гелзенкирхен 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Четвърти осминафинал - Кьолн 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

1.07.2024

Пети осминафинал - Дюселдорф 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Шести осминафинал - Франкфурт на Майн 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

2.07.2024

Седми осминафинал - Мюнхен 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Осми осминафинал - Лайпциг 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

5.07.2024

Първи четвъртфинал - Щутгарт 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Втори четвъртфинал - Хамбург 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

6.07.2024

Трети четвъртфинал - Дюселдорф 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT

Четвърти четвъртфинал - Берлин 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

09.07.2024 Първи полуфинал - Мюнхен 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

10.07.2024 Втори полуфинал - Дортмунд 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

14.07.2024 Финал - Берлин 22.00 ч. БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Гледайте европейското първенство по футбол по БНТ 1, БНТ 3, на сайта BNTNEWS.BG/SPORT и в приложението BNT NEWS!

Приключението започва!

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