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Евро 2024: Програма на мачовете по БНТ 1, БНТ 3 и BNTNEWS.BG/SPORT

Германия и Шотландия откриват шампионата на 14 юни от 22:00 ч.!

Евро 2024: Програма на мачовете по БНТ 1, БНТ 3 и BNTNEWS.BG/SPORT
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от БНТ
09:18, 14.06.2024
Чете се за: 04:30 мин.
Спорт
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Голямото предстартово броене приключи!

Започва очакваното с голям интерес от футболните фенове европейско първенство в Германия!

Мачът на откриването ще бъде между домакините и Шотландия от 22:00 часа българско време на “Мюнхен Арена”.

Специалното студио „Трето полувреме“ стартира в 20:30 ч. по БНТ 1 и БНТ 3, като първата част в него ще бъде посветена на страната домакин на шампионата със специален гост Щефан Рьокен, зам.-посланик на Федерална република Германия у нас. Водещият на „Трето полувреме“ във вечерта на откриването Радостин Любомиров ще посрещне също Илия Груев, Станислав Ангелов и вратаря на националния ни отбор Димитър Митов за експертни футболни анализи.

След срещата на откриването, още 26 мача ще бъдат излъчвани пряко по БНТ 1 и БНТ 3. Всички общо 51 двубоя ще бъдат предавани онлайн на сайта BNTNEWS.BG/SPORT и в приложението BNT NEWS.

Програма на мачовете:

Групова фаза:
14.06.2024

Германия - Шотландия 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

15.06.2024
Унгария - Швейцария 16.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Испания - Хърватия 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT
Италия - Албания 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

16.06.2024
Полша - Нидерландия 16.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT
Словения - Дания 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Сърбия - Англия 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

17.06.2024
Румъния - Украйна 16.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT
Белгия - Словакия 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Австрия - Франция 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

18.06.2024
Турция - Грузия 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Португалия - Чехия 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

19.06.2024
Хърватия - Албания 16.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Германия - Унгария 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT
Шотландия - Швейцария 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

20.06.2024
Словения - Сърбия 16.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT
Дания - Англия 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Испания-Италия 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

21.06.2024
Словакия - Украйна 16.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT
Полша - Австрия 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT
Нидерландия - Франция 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

22.06.2024
Грузия - Чехия 16.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Турция - Португалия 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT
Белгия - Румъния 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

23.06.2024
Швейцария - Германия 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Шотландия - Унгария 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

24.06.2024
Албания - Испания 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Хърватия - Италия 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

25.06.2024
Нидерландия - Австрия 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Франция - Полша 19.00 БНТ 1, БНТ 3
Англия - Словения 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Дания - Сърбия 22.00 БНТ 1, БНТ 3

26.06.2024
Словакия - Румъния 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Украйна - Белгия 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT
Грузия - Португалия 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Чехия - Турция 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Елиминационна фаза:
29.06.2024
Първи осминафинал - Берлин 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Втори осминафинал - Дортмунд 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

30.06.2024
Трети осминафинал - Гелзенкирхен 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT
Четвърти осминафинал - Кьолн 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

1.07.2024
Пети осминафинал - Дюселдорф 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Шести осминафинал - Франкфурт на Майн 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

2.07.2024
Седми осминафинал - Мюнхен 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT
Осми осминафинал - Лайпциг 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

5.07.2024
Първи четвъртфинал - Щутгарт 19.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT
Втори четвъртфинал - Хамбург 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

6.07.2024
Трети четвъртфинал - Дюселдорф 19.00 BNTNEWS.BG/SPORT
Четвърти четвъртфинал - Берлин 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

09.07.2024 Първи полуфинал - Мюнхен 22.00 BNTNEWS.BG/SPORT

10.07.2024 Втори полуфинал - Дортмунд 22.00 БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

14.07.2024 Финал - Берлин 22.00 ч. БНТ 1, БНТ 3, BNTNEWS.BG/SPORT

Гледайте европейското първенство по футбол по БНТ 1, БНТ 3, на сайта BNTNEWS.BG/SPORT и в приложението BNT NEWS!

Приключението започва!

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