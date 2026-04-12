Европа участва в "Артемис II" с поглед към кацане на Луната

Европа изигра ключова роля в лунната мисия "Артемис II" на американската космическа агенция НАСА и също планира да изследва естествения спътник на Земята, заяви директор на Европейската космическа агенция (ЕКА), предаде ДПА.

"Връщаме се в играта", заяви Даниел Нойеншвандер, директор на EКА по човешкото и роботизираното изследване.

В петък трима американски и един канадски астронавт се приводниха край бреговете на Южна Калифорния, след като завършиха първата лунна мисия от 1972 г. насам.

"Настоящият полет до Луната изобщо не би бил възможен без двигателната система на EКA“, заяви Нойеншвандер пред ДПА.

EКA предостави т.нар. Европейски сервизен модул за мисията, който осигуряваше на астронавтите кислород, вода и електричество, наред с други неща. Той също така осигуряваше задвижване за капсулата "Орион", в която се намираше екипажът по време на полета до Луната.

Като цяло около 100 компании от 13 европейски държави взеха участие в неотдавнашната мисия на НАСА.

Очаква се европейски астронавти също да участват в мисия "Артемида" скоро, но не по-рано от "Артемида IV", чийто старт е предвиден за 2028 г.

Директорът на ЕКА Йозеф Ашбахер наскоро обяви, че Германия ще бъде първа на опашката, що се отнася до астронавтите на ЕКА за лунни мисии.

Самата Европейска космическа агенция иска да изпрати оборудване на Луната през 2030 г. с безпилотния лунен модул "Аргонавт". Превозни средства, докарани на място, след това трябва да се придвижват по лунната повърхност, каза Нойеншвандер.