"Евровизия 2027": Пускат по-рано полетите Виена - Бургас

Още една директна въздушна връзка ще улесни пътуването до Бургас за „Евровизия 2027“.

"Austrian Airlines" ще започне сезонните си полети между Виена и Бургас още от 8 май 2027 г. Авиокомпанията изтегля началото на полетната си програма заради голямото музикално събитие. Чрез летището във Виена гостите ще могат да достигат до Бургас от множество градове в Европа и света само с едно прекачване.

От Летище Бургас съобщават, че се очакват и още новини за въздушната свързаност на града преди „Евровизия 2027“.