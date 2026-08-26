"Евровизия 2027": Пускат по-рано полетите Виена - Бургас
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Още една директна въздушна връзка ще улесни пътуването до Бургас за „Евровизия 2027“.
"Austrian Airlines" ще започне сезонните си полети между Виена и Бургас още от 8 май 2027 г. Авиокомпанията изтегля началото на полетната си програма заради голямото музикално събитие. Чрез летището във Виена гостите ще могат да достигат до Бургас от множество градове в Европа и света само с едно прекачване.
От Летище Бургас съобщават, че се очакват и още новини за въздушната свързаност на града преди „Евровизия 2027“.