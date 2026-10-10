Евтим Милошев: Спортът, културата и образованието са най-важните неща

Министърът на културата Евтим Милошев бе сред министрите, които се включиха в 43-тото издание на Софийския маратон. Той финишира на 617-о място от над 1900 участници на дистанцията от 5 километра, с което бе и най-бърз сред представителите на Министерски съвет.

"Това беше битка със самия себе си, но по-важен е примерът, който даваме на младите хора. Спортът, културата и образованието са най-важните неща. Ако хората се отдадат на тези три неща, и за здравеопазването, и за сигурността няма да има толкова много работа. Пожелавам на всички млади хора да наблегнат на това. Това са предимства, които ще са им от полза в един твърде конкурентен свят", заяви Милошев след финала.

Той отчете и важността на едно събитие като маратона, в който в рамките на два дни ще се включат рекордните 12 хиляди души.

"Всички такива прояви като маратона, като Евровизия и останалите платформи, които ни дават възможност за европейска и световна видимост са изключително важни за нашата страна", каза още Милошев.