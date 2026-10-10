Енчо Керязов: Държавата винаги ще помага на спорта, когато хората имат интерес към него

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че държавата винаги ще помага на спорта, особено когато хората проявяват интерес към него.

Керязов се включи в 43-тото издание на Софийски маратон. Той даде старт на надпреварата и преодоля дистанцията от 5 километра за 44 минути и 7 секунди.

"Беше изключително приятно, забавлявах се. Готов съм и за повече и догодина може да се пусна и на по-дълга дистанция", каза той след финиширането си.

"Събития като това са начин да популяризираме спорта - да покажем, че можем да организираме такива големи събития. Видяхме и колко много деца има тук. Те имат възможност да опитат, да усетят удоволствието от движението и се надявам това да не остане само днес, а да изберат някакъв спорт", добави министърът.