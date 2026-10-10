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Кметът на София и куп министри се включиха в масовия старт на Софийския маратон

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Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
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Стартът бе даден от спортния министър Енчо Керязов, който също бе част от бягането.

Кметът на София и куп министри се включиха в масовия старт на Софийския маратон
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Кметът на София Васил Терзиев и куп настоящи и бивши министри се включиха в масовия старт на 5 километра от Софийския маратон, който ще се състои на 11 октомври и ще бъде предаван на живо по БНТ 3.

Стартът бе даден от спортния министър Енчо Керязов, който също се включи в бягането.

"Радвам се да видя толкова много хора от различни възрасти на старта. Поздравявам родителите, които са дошли с децата си, защото ние казваме колко важно е здравето, но ако не го показваме от това няма особена полза", каза в словото си министърът на младежта и спорта.

Победител в старта на 5 километра стана Иван Андреев с време от 15:54 минути. При жените триумфира рейс директорът на състезанието Милица Мирчева с време от 17:02 минути.

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#спортният министър Енчо Керязов #Софийски маратон 2026 #Васил Терзиев

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