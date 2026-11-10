ФИБА включи Борислава Христова сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027

Капитанът на женския национален отбор на България по баскетбол Борислава Христова получи признание от Международната федерация по баскетбол (ФИБА), след като беше включена в специална анкета за най-голямата звезда на квалификациите за европейското първенство през 2027 година.

ФИБА даде възможност на привържениците да изберат най-ярката състезателка в квалификационната кампания, като за инициативата е номинирана по една баскетболистка от всяка участваща държава. България е представена от Христова, която има водеща роля в състава на националния селекционер Таня Гатева.

Състезателката на гръцкия Атинайкос заслужи мястото си сред номинираните с постоянните си изяви в първия етап на квалификациите.

В шестте си мача до момента Христова записва средно по 16,7 точки, 5 борби и 3,8 асистенции, като има коефициент на полезно действие от 16,8.

По резултатност тя заема второ място сред българските националки, като е и сред водещите състезателки на отбора по асистенции.

30-годишната баскетболистка ще бъде сред основните фигури за България и в предстоящите срещи от квалификационната кампания, които могат да се окажат решаващи за амбициите на националния отбор за класиране на Евробаскет 2027.

На 11 ноември българките ще приемат Хърватия от 16:00 часа в зала "Арена СамЕлион“ в Самоков.

Три дни по-късно, на 14 ноември, възпитаничките на Таня Гатева ще се изправят срещу Испания от 19:00 часа, отново пред родна публика.

Последният двубой от ноемврийския квалификационен прозорец е на 17 ноември, когато България ще гостува на Чехия в Прага.