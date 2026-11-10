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ФИБА включи Борислава Христова сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027

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Спорт
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Капитанът на женския национален отбор на България е сред номинираните в анкета на международната федерация преди важните мачове срещу Хърватия, Испания и Чехия

ФИБА включи Борислава Христова сред звездите на квалификациите за Евробаскет 2027
Снимка: Startphoto.bg
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Капитанът на женския национален отбор на България по баскетбол Борислава Христова получи признание от Международната федерация по баскетбол (ФИБА), след като беше включена в специална анкета за най-голямата звезда на квалификациите за европейското първенство през 2027 година.

ФИБА даде възможност на привържениците да изберат най-ярката състезателка в квалификационната кампания, като за инициативата е номинирана по една баскетболистка от всяка участваща държава. България е представена от Христова, която има водеща роля в състава на националния селекционер Таня Гатева.

Състезателката на гръцкия Атинайкос заслужи мястото си сред номинираните с постоянните си изяви в първия етап на квалификациите.

В шестте си мача до момента Христова записва средно по 16,7 точки, 5 борби и 3,8 асистенции, като има коефициент на полезно действие от 16,8.

По резултатност тя заема второ място сред българските националки, като е и сред водещите състезателки на отбора по асистенции.

30-годишната баскетболистка ще бъде сред основните фигури за България и в предстоящите срещи от квалификационната кампания, които могат да се окажат решаващи за амбициите на националния отбор за класиране на Евробаскет 2027.

На 11 ноември българките ще приемат Хърватия от 16:00 часа в зала "Арена СамЕлион“ в Самоков.

Три дни по-късно, на 14 ноември, възпитаничките на Таня Гатева ще се изправят срещу Испания от 19:00 часа, отново пред родна публика.

Последният двубой от ноемврийския квалификационен прозорец е на 17 ноември, когато България ще гостува на Чехия в Прага.

#Квалификации за Евробаскет 2027 - жени #Борислава Христова, баскетбол

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