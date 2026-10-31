Филаделфия пак надви шампиона Ню Йорк

В драматичен двубой Филаделфия победи шампиона Ню Йорк Никс с 98:93 като домакин и записа петия си успех в първите шест мача от сезона в НБА. Тайрийз Макси бе най-резултатен за победителите с 27 точки, а Анфърни Саймънс добави 21. Ви Джей Еджкомб се отчете с 13 точки и важна тройка, докато ЛеБрон Джеймс завърши с 20.

Ню Йорк имаше преднина от 90:89 минута и половина преди края след тройка на Джейлън Брънсън, но пропуските в заключителните атаки костваха успеха на гостите. Брънсън приключи с 28 точки, а Карл-Антъни Таунс добави 22 и 12 борби. Никс вече има четири загуби в шест срещи, две от които срещу Филаделфия.

Далас Маверикс навакса пасив от 11 точки на почивката и надделя над Хюстън със 116:111. Кайри Ървинг поведе тима с 35 точки, а Купър Флаг добави 33 и девет борби. Двамата отбелязаха общо 27 точки в последната четвърт. Кевин Дюрант бе най-резултатен за Хюстън с 28 точки.

Бостън се наложи над Чикаго със 125:111, след като Пейтън Причард избухна с 30 точки от пейката. Джейсън Тейтъм добави 26 точки, седем борби и седем асистенции, а Пол Джордж завърши с 18 точки и осем асистенции. Селтикс имаха аванс от 32 точки още през втората четвърт. За Чикаго Кейлъб Уилсън отбеляза 23 точки.

Детройт записа втора поредна победа, след като се справи с Бруклин със 110:94. Кейд Кънингам бе лидер на „буталата“ с 20 точки, а Дънкан Робинсън добави 17. Роналд Холанд II се отличи с 18 точки, 12 от които в третата четвърт. Мориц Вагнер завърши с 16 за Бруклин, който вече има пет поражения от началото на сезона.

Орландо победи Торонто със 121:114 след силно представяне на Дезмънд Бейн и Франц Вагнер. Бейн реализира 28 точки, а Вагнер добави 26 и 11 асистенции. Скоти Барнс бе над всички за гостите с 41 точки, но усилията му не бяха достатъчни.

Минесота се наложи над Лос Анджелис Клипърс със 127:101. ЛаМело Бол завърши с 24 точки и седем асистенции, а Джейдън Макданиълс добави 23. Боунс Хайланд се включи с 19 точки от пейката. За Клипърс Дариус Гарланд отбеляза 24 точки, но тимът допусна четвърта поредна загуба.

Маями постигна убедителна победа над Индиана със 145:125, а Янис Адетокумбо записа трипъл-дабъл с 31 точки, 17 борби и 10 асистенции. Бам Адебайо добави 27 точки и девет борби, а Клей Томпсън се отчете с 25. За Индиана Куентън Джаксън вкара 24 точки, а Андрю Нембхард завърши с 22 и девет асистенции.

Денвър надви Финикс със 127:120 след силен мач на Джамал Мъри и Крисчън Браун. Мъри реализира 39 точки със седем тройки, а Браун добави 29 точки и също седем успешни стрелби от далечно разстояние. Никола Йокич приключи с 18 точки и 10 асистенции. За Финикс Майлс Бриджис записа 24 точки и 10 борби, а Девин Букър добави 20.