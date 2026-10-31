Къри поведе Голдън Стейт към впечатляващ обрат срещу Лейкърс

Голдън Стейт Уориърс победи Лос Анджелис Лейкърс със 112:95 в първия мач на двата отбора от турнира за Купата на НБА. Стеф Къри наниза 31 точки, а резервите на домакините добавиха още 50, за да помогнат на тима да вземе реванш за поражението в откриващия мач на сезона.

Успехът в Сан Франциско дойде след впечатляващ обрат, въпреки че Голдън Стейт изоставаше с 25 точки. Къри, който преди това отбеляза 44 точки при победата над Минесота, реализира осем тройки от 14 опита. Усилията му помогнаха на Уориърс да преодолеят и силното представяне на Лука Дончич, завършил с 37 точки.

Първото полувреме предложи необичайно развитие, като двата отбора спечелиха по една четвърт с 38:15. Малко след средата на третата част Лейкърс все още водеше със 72:63, но последва мощен щурм на домакините.

Голдън Стейт направи серия от 33:8 в рамките на около 10 минути. Уориърс завършиха третата четвърт със силен отрязък от 22:8, в който резервите Брандън Уилямс, Чарлс Баси и Де'Антъни Мелтън отбелязаха общо 13 точки.

Домакините започнаха последната част при преднина от 85:80 и продължиха натиска с още 11 поредни точки, за да увеличат аванса си до 17. Брандин Подзиемски откри четвъртината с кош за две и тройка, а Къри добави останалите шест точки в серията.

Лейкърс, които бяха победили Уориърс със 127:105 у дома на 21 октомври, не успяха да се доближат на по-малко от 12 точки до края.

Къри реализира рекордните си за сезона осем тройки и помогна на Голдън Стейт да спечели битката от далечна дистанция с категоричното 66:33. Двукратният MVP добави и шест асистенции.

Подзиемски завърши с 21 точки и четири успешни стрелби от тройката. Мелтън се отчете с 16 точки, а Джордж Нианг добави 11, като двамата имаха важен принос от пейката. Така Уориърс записаха трета поредна победа, след като започнаха сезона с три последователни загуби.

Лука Дончич бе най-резултатен в срещата с 37 точки. Словенецът, който записа 21 още в първата четвърт и даде тласък на силния старт на Лейкърс, реализира шест тройки. Той добави седем борби, пет асистенции и две чадъра.

Остин Рийвс също отбеляза 21 точки, а Джейк ЛаРавия, Уокър Кеслър и Матис Тайбюл завършиха с по 10 за Лос Анджелис. Кеслър бе най-добър под кошовете с 13 борби. Резервите на гостите обаче допринесоха със скромните общо седем точки.

Лейкърс допуснаха и 22 грешки, които допълнително затрудниха задачата им.