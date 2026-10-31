БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Къри поведе Голдън Стейт към впечатляващ обрат срещу Лейкърс

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Запази

Лука Дончич бе най-резултатен в срещата с 37 точки.

баскетболната зала славата открие изложба посветена стеф къри
Снимка: БТА
Слушай новината

Голдън Стейт Уориърс победи Лос Анджелис Лейкърс със 112:95 в първия мач на двата отбора от турнира за Купата на НБА. Стеф Къри наниза 31 точки, а резервите на домакините добавиха още 50, за да помогнат на тима да вземе реванш за поражението в откриващия мач на сезона.

Успехът в Сан Франциско дойде след впечатляващ обрат, въпреки че Голдън Стейт изоставаше с 25 точки. Къри, който преди това отбеляза 44 точки при победата над Минесота, реализира осем тройки от 14 опита. Усилията му помогнаха на Уориърс да преодолеят и силното представяне на Лука Дончич, завършил с 37 точки.

Първото полувреме предложи необичайно развитие, като двата отбора спечелиха по една четвърт с 38:15. Малко след средата на третата част Лейкърс все още водеше със 72:63, но последва мощен щурм на домакините.

Голдън Стейт направи серия от 33:8 в рамките на около 10 минути. Уориърс завършиха третата четвърт със силен отрязък от 22:8, в който резервите Брандън Уилямс, Чарлс Баси и Де'Антъни Мелтън отбелязаха общо 13 точки.

Домакините започнаха последната част при преднина от 85:80 и продължиха натиска с още 11 поредни точки, за да увеличат аванса си до 17. Брандин Подзиемски откри четвъртината с кош за две и тройка, а Къри добави останалите шест точки в серията.

Лейкърс, които бяха победили Уориърс със 127:105 у дома на 21 октомври, не успяха да се доближат на по-малко от 12 точки до края.

Къри реализира рекордните си за сезона осем тройки и помогна на Голдън Стейт да спечели битката от далечна дистанция с категоричното 66:33. Двукратният MVP добави и шест асистенции.

Подзиемски завърши с 21 точки и четири успешни стрелби от тройката. Мелтън се отчете с 16 точки, а Джордж Нианг добави 11, като двамата имаха важен принос от пейката. Така Уориърс записаха трета поредна победа, след като започнаха сезона с три последователни загуби.

Лука Дончич бе най-резултатен в срещата с 37 точки. Словенецът, който записа 21 още в първата четвърт и даде тласък на силния старт на Лейкърс, реализира шест тройки. Той добави седем борби, пет асистенции и две чадъра.

Остин Рийвс също отбеляза 21 точки, а Джейк ЛаРавия, Уокър Кеслър и Матис Тайбюл завършиха с по 10 за Лос Анджелис. Кеслър бе най-добър под кошовете с 13 борби. Резервите на гостите обаче допринесоха със скромните общо седем точки.

Лейкърс допуснаха и 22 грешки, които допълнително затрудниха задачата им.

#НБА 2026/2027 # Голдън Стейт Уориърс # Лос Анджелис Лейкърс #Лука Дончич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние
2
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в...
ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции (СНИМКИ)
3
ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за президент
5
Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за...
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Катастрофа блокира движението на АМ "Тракия" в посока...

Най-четени

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
1
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
6
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че...

Още от: НБА

Новобранецът на Мемфис Гризлис Камерън Бузър счупи рекорд на ЛеБрон Джеймс
Новобранецът на Мемфис Гризлис Камерън Бузър счупи рекорд на ЛеБрон Джеймс
Американски медик изрази тревожността си относно контузията на Антъни Едуардс: Та той е само на 25 години Американски медик изрази тревожността си относно контузията на Антъни Едуардс: Та той е само на 25 години
Чете се за: 01:47 мин.
Джейлън Брънсън поведе Ню Йорк Никс до успех като гост срещу Чикаго Булс Джейлън Брънсън поведе Ню Йорк Никс до успех като гост срещу Чикаго Булс
Чете се за: 06:17 мин.
Бостън Селтикс победи Бруклин Нетс след продължение с кош със сирената на Джейсън Тейтъм Бостън Селтикс победи Бруклин Нетс след продължение с кош със сирената на Джейсън Тейтъм
Чете се за: 02:27 мин.
След драма с продължения, Кливланд измъкна победата от Минесота След драма с продължения, Кливланд измъкна победата от Минесота
Чете се за: 04:42 мин.
Кошмарът "Дончич" връхлетя Юта (ВИДЕО) Кошмарът "Дончич" връхлетя Юта (ВИДЕО)
Чете се за: 05:22 мин.

Водещи новини

Ден за размисъл преди балотажа: Последни приготовления за президентския вот
Ден за размисъл преди балотажа: Последни приготовления за...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Автобус с българи катастрофира в Турция, има ранени Автобус с българи катастрофира в Турция, има ранени
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Напрежение в Конституционния трибунал на Полша Напрежение в Конституционния трибунал на Полша
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Варненска компания ще строи 37-метров безпилотен боен кораб Варненска компания ще строи 37-метров безпилотен боен кораб
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
САЩ одобри продажбата на ракети "Пейтриът" за Украйна
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Протести във Франция: Мобилизирани са 70 хиляди полицаи
Чете се за: 00:50 мин.
Европа
На косъм от трагедията: Катастрофа между автобус и камион на пътя...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Дъждовно време и в съботния ден
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ