Филаделфия победи Ню Йорк след продължение, Тайрийз Макси реализира 46 точки за ценния успех на своя тим

Плеймейкърът на Филаделфия 76ърс Тайрийз Макси реализира 46 точки, а Кели Убре-младши вкара ключова стрелба, за да избегне Филаделфия отпадане от плейофите на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Филаделфия се наложи над домакина Ню Йорк Никс със 112:106 след продължение и намали резултата в серията от първия кръг в Източната конференция на 2-3 победи.

Шестият двубой от серията е насрочен за четвъртък във Филаделфия, а ако се стигне до седма среща, тя ще се проведе в събота в Ню Йорк. Джейлън Брънсън поведе Никс с 40 точки. Те бяха на 28.2 секунди от приключване на серията при резултат 96:90, но гостите изравниха и при 97:97 мачът влезе в продължение.

Макси бе точен при 17 от 30-те си стрелби и отбеляза седем тройки за Сиксърс. Джоул Ембийд завърши с 19 точки, 16 борби и 10 асистенции за Филаделфия.

