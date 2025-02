G2 си отмъсти на EDward Gaming и се класира за големия финал в Банкок

Днешният ден на първия Masters турнир на играта VALORANT в Банкок с награден фонд половин милион долара бе за отмъщение. След загубата в груповата фаза G2 Esports победи EDward Gaming, за да се класира за големия финал, докато T1 елиминира Team Vitality и си уреди среща с китайците във финала на долната схема.

Очакванията за равностоен финал в горната схема бързо бяха разбити, след като първенецът на Americas (Северна и Южна Америка) G2 Esports постигна чист успех срещу световните шампиони от Китай EDward Gaming - 13:8, 13:7. Двете карти се развиха по-почти идентичен начин - EDG взе ранна преднина, но американците спечелиха първите полувремена и на собствения избор Lotus, както и на този на съперника - Split. Впоследствие G2 не позволи на китайците да се върнат през вторите полувремена и така се класираха за първи голям финал на международен турнир от създаването на играта през 2020 г.

Полуфиналът в долната схема пък предложи голямата сензация на турнира. Вторият отбор на Pacific (Азия) T1 отстъпи пред първенеца на EMEA (Европа, Близкия Изток, Африка) Team Vitality в груповата фаза, но днес те показаха най-добрата си игра и елиминираха един от фаворитите с 2:1 карти (12:14, 13:4, 13:5). Корейците можеха и да спечелят собствения си избор Lotus, повеждайки с 10:4. Европейският тим обаче съумя да навакса изоставането си и да триумфира след продължение. На останалите две карти обаче огневата мощ на T1 се оказа непреодолима за Vitality и след разгромните 13:4 на Haven и 13:5 на Split доказаха, че не са за подценяване.

