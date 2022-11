Гарсия оформи 1/2-финалистките в Тексас след драматичен обрат над Касаткина

Каролин Гарсия си извоюва място в последните четири на Финалите на WTA във Форт Уърт, Тексас, след като надигра по драматичен начин Дария Касаткина след обрат с 4-6, 6-1, 7-6 (5) в битка, продължила точно два часа и половина.

Откриващият сет бе изключително непостоянен и от двете страни на мрежата, като започна с брейк за рускинята, който обаче моментално бе върнат от френската й съперничка. Серията на Гарсия продължи и достигна три поредни гейма след нов неин пробив и 4-2. Тогава обаче тя се срина на свой ред и позволи на Касаткина да вземе следващите четири гейма, а с това и частта. Във втората Гарсия бе категорична и след два брейка даде само един гейм на опонентката, за да вкара срещата в решителен трети сет.

Там драмата бе пълна, като Гарсия на два пъти повеждаше с пробив, но и двата пъти Касаткина съумяваше да се завърне. Рускинята отрази и шест възможности за брейк в деветия гейм, а съдбата на частта бе решена в тайбрек. Там Гарсия стигна до два мачбола при 6-4 и въпреки че загуби подаването си и Касаткина имаше сервис за 6-6, рускинята загуби 12-та точка, а с това и мача. Касаткина завърши с един ас и цели осем двойни грешки, като Гарсия приключи с 42 уинъра и 48 непредизвикани грешки, докато съперничката остана с 16-26 в тази графа.

Ending it with one of the BEST match points of the year



An absolutely INCROYABLE win from @CaroGarcia to cement her spot in the final 4!#WTAFinals pic.twitter.com/UVotvBoENw