ГЕРБ: Оставката на Сарафов е достоен, но закъснял личен акт

Оставката на Борислав Сарафов е достоен, но закъснял личен акт. Това написаха на Фейсбук страницата си от политическа партия ГЕРБ.

"За ГЕРБ институциите винаги са били на първо място. Сега най-важното е новото Народно събрание да започне работа веднага, за да изберем нов Висш съдебен съвет с широко съгласие, който да гарантира професионален и прозрачен избор на нов главен прокурор", пишат още от ГЕРБ.