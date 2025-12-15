БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ-СДС на консултации при президента Румен Радев
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ГЕРБ-СДС на консултации при президента Румен Радев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Запази

Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Днес започват консултациите при президента за сформиране на правителство с политическите партии в 51-вото НС.

Конституционната процедура стартира отначало след като в петък парламента прие оставката на кабинета „Желязков“.

Първа на разговори на „Дондуков 2“ влезе Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС.

Срещата с държавния глава започна в 10.00 часа.

"Благодаря ви, че дойдохте да отсрамите мъжете във вашата партия. Нерядко историята е показала, че в критични моменти мъжете се крият зад жени, така че ви прави чест. Водената от вас коалиция прояви мъдрост и подаде оставка в резултат на мащабните протести, обхванали страната. От вас се очаква сега да проявите и отговорност. Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението, независимо кое е то, особено по отношение на бюджета за 2026 година и въвеждането на еврото в една сложна обстановка, в която се намира страната ни. Вие чувате вече отвсякъде и гласове с надеждата да се подобрят условията за честни и прозрачни избори. И в тази връзка бихме желали да чуем и вашето отношение по въпроси, касащи възможността за нова управленска конфигурация в рамките на 51-вото Народно събрание или всъщност вие вече сте взели устойчив курс към предсрочни избори. Дали смятате да инициирате или да подкрепите промени в Изборния кодекс, които да гарантират по-голяма прозрачност и честност в изборите. И окончателно ли се отказахте да придвижите внесения от вас коригиран бюджет и отиваме ли вече към удължителен закон за 2026 година?", каза държавният глава.

"Единственият генерал в политиката, за който аз работя добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. Решенията му са показали, че мъдростта е по-важна от грубата демонстрация на сила. За нас влизането в президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа", заяви Деница Сачева.

"Помолихме за отсрочка от 20 дни. За съжаление политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста, а за съжаление и вие самият призовахте за оставка и за избори", отбеляза Сачева.

"Отчитаме нашите грешки особено по първоначалния вариант на бюджета, които страдаше от съгласуване със синдикати и работодатели", допълни представителката на ГЕРБ.

"Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание", посочи Сачева.

"Не съм изгарял никога да формирам служебни правителства, това е тежка задача", подчерта президентът.

Радев обясни, че не е искал удължителен бюджет.

"По отношение на мой политически проект - не е мято тук за дебати - има ли го, няма ли го. И да обсъждаме дали котката е жива или умряла. Говоря за котката на Шрьодингер, а вашият колега Томислав Дончев е експерт в тази област. Предлагам ви, да не допускаме тези консултации да се превръщат в предизборна кампания", каза държавният глава.

"Съгласна съм с вас, че да търсиш черна котка в тъмна стая, особено когато в стаята няма котка е трудна задача. Но не съм аз тази, нито пък и политическа партия ГЕРБ, които непрекъснато поставят под съмнение парламентарнта демокрация", отговори Сачева.

Сачева обясни, че ще бъде внесен удължителен бюджет.
"Ще направим всичко необходимо да направим плавен преход за влизането в еврозоната и ще продължим да изпълняваме нашите ангажименти. "

# ГЕРБ-СДС #консултации с президента #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
1
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
2
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
3
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за държавата?
4
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
5
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР)
6
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Политика

Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ
Чете се за: 01:37 мин.
Росен Желязков след атаката в Сидни: България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност Росен Желязков след атаката в Сидни: България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност
Чете се за: 01:25 мин.
Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите
Чете се за: 02:07 мин.
Колко печели България от пълноправното ни членство в Шенген? Колко печели България от пълноправното ни членство в Шенген?
Чете се за: 02:57 мин.
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента утре? Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента утре?
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

ГЕРБ-СДС на консултации при президента Румен Радев
ГЕРБ-СДС на консултации при президента Румен Радев
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета? Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Танкерът “Кайрос” успешно тръгна към Бургаския залив Танкерът “Кайрос” успешно тръгна към Бургаския залив
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В търсене на мир - продължават срещите на Зеленски в Берлин
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Стотици дакели на коледна разходка в лондонския "Хайд парк"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предимно слънчево време над по-голямата част от страната в понеделник
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ