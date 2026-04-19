Гласуването в Шумен и Добрич започна с нови бюлетини след фабрични дефекти

В областите Шумен и Добрич гласуването започна с отпечани наново бюлетини. Вчера се наложи спешно БНБ да отпечата 300 000 нови изборни книжа, заради фабрични дефекти.

В Шумен в десетина секции е имало временни технически проблеми с машините. Отстранени са нередностите, гласуването продължава с хартиена бюлетина и на машина.



Избирателната активност към 11 чача е 11,66%., като право на глас имат 187 535 души. Те гласуват в 317 секции. Подвижни избирателни кутии няма само в Смядово и Каспичан. Още в първите минути след 7 часа вече гласуваха избиратели. Новите бюлетини бяха получени вчера, до 22 часа бяха разпределени по секции и предадени на полицията за охрана.