Гледайте по БНТ 3: Франция - Италия от световното първенство по ръгби

Домакинът на световното първенство по ръгби Франция излиза в последния си мач в група А преди елиминационната фаза с амбицията да затвърди репутацията си на основен фаворит за титлата. Срещу тях играчите на Италия имат задачата да напуснат първенството с високо вдигнати глави.

Какво ще се случи? Гледайте този петък срещата Франция - Италия на живо от Лион от 21:50 ч. само по БНТ 3!

sur pour @FranceRugby



Le XV de France réussira-t-il un sans faute dans cette Poule A de la #RWC2023 ?

out of for France



Can they pull off a clean sweep in Pool A of Rugby World Cup France 2023?