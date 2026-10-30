Хората с интелектуални затруднения - социализация и гласуване

Правото на глас за хора с интелектуални затруднения, които не са поставени под запрещение и могат да направят информиран избор, е от изключителна важност за тяхната социализация. Пример за това са млади хора от Пловдив, които са част от гражданския форум „Парламент на самозастъпниците“. Общността, която включва хора с интелектуални затруднения, им дава възможност да се запознаят с това как влияе политиката върху живота им и да защитават правата и потребностите си.

Лъчезар Стоянов от Пловдив е на 25 години и не е пропускал гласуване, откакто е навършил пълнолетие. Срещаме го в избирателната секция на първия тур на изборите за президент и вицепрезидент, заедно със семейството му, след като е упражнил вота си.

Лъчезар Стоянов – 25 години: „Важно е за мен, защото по този начин показвам на хората, че и такива като мен могат да си упражнят правото на глас.“ Кремена Стоянова: „Моят син е с интелектуално затруднение, който всъщност, откакто е започнала кампанията, е абсолютно информиран кои са кандидатите. Той ги познава, заедно гледаме телевизия, така че той има ясен избор за кого иска да гласува.“

За интеграцията на Лъчезар и други млади хора с интелектуални затруднения в Пловдив помага Сдружението „Паралелен свят“.

Кремена Стоянова: „Нашите младежи, за да могат да взимат информиран избор, това се случи в годините. Страшно много работихме и сме част от мрежата на една много голяма организация, която има самозастъпническа мрежа. Това са 25 човека от цяла България, които са излъчени точно както на принципа на нашите депутати.“

Парламентът на самозастъпниците е част от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения, в който участниците трябва да познават Конвенцията за правата на хората с увреждания. Сред избраните представители е и Лъчезар.

Лъчезар Стоянов – 25 години: „Горд ме прави това постижение, защото по този начин помагам на други хора, които са в такова положение, и хем им помагам да не се страхуват пред света и навънка да говорят за това.“

Част от Парламента е и Иван Драгански, за когото също е важно да гласува на избори.

"БНТ: Ще отидеш ли да гласуваш на балотажа?“

Иван Драгански – 29 години: Да, ще отида. Горд съм с това, че гласувам. Правя го редовно.“ Лъчезар Стоянов – 25 години: „Ще гласувам и се надявам гласът ми наистина да успее да подаде тези очаквания, които аз имам.“

А очакванията на младите хора с интелектуални затруднения са да имат възможности за работа, за да се чувстват полезни и част от обществото