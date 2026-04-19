И САЩ, и Иран твърдят за напредък в преговорите

Председателят на иранския парламент и основен преговарящ със Съединените щати Мохамад Галибаф заяви, че има напредък в преговорите, но постигането на споразумение все още е далеч.

По думите му, най-големите различия са по отношение на ядрената програма на Техеран и Ормузкия проток. Според Галибаф, Иран контролира водния път, въпреки наложената от Съединените щати блокада.

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че Вашингтон и Техеран водят "много добри разговори", той обаче предупреди Иран да не изнудва страната му със затваряне на Ормузкия проток.

Детайли около преговорите не са известни. Само след три дни - на 22 април, ще изтече срокът на примирието в американско-израелската война срещу Иран и не е ясно дали бойните действия ще бъдат подновени.