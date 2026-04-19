БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-то...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

И САЩ, и Иран твърдят за напредък в преговорите

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Запази

Ормузкият проток остава затворен

И САЩ, и Иран твърдят за напредък в преговорите
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Председателят на иранския парламент и основен преговарящ със Съединените щати Мохамад Галибаф заяви, че има напредък в преговорите, но постигането на споразумение все още е далеч.

По думите му, най-големите различия са по отношение на ядрената програма на Техеран и Ормузкия проток. Според Галибаф, Иран контролира водния път, въпреки наложената от Съединените щати блокада.

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че Вашингтон и Техеран водят "много добри разговори", той обаче предупреди Иран да не изнудва страната му със затваряне на Ормузкия проток.

Детайли около преговорите не са известни. Само след три дни - на 22 април, ще изтече срокът на примирието в американско-израелската война срещу Иран и не е ясно дали бойните действия ще бъдат подновени.

Мохамад Галибаф, председател на парламента на Иран: "Скъпи сънародници, Ормузкият проток е под контрола на Ислямската република. Помните ли, че искаха да изпратят миночистачи? Е, ние им се противопоставихме и устояхме. Ние смятаме това за нарушение на примирието, и ако бъдат предприети такива действия, ще атакуваме."

#блокада на Ормузкия проток #войната в Иран #преговори САЩ-Иран #САЩ-Иран #войната в Близкия изток

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ