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Ига Швьонтек се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Ухан

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
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25-годишната полякиня записа убедителна победа срещу американката Ашлин Крюгер с 6:1, 6:4

ига швьонтек класира четвъртфиналите тенис турнира ухан
Снимка: БТА
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Бившата номер 1 в женския тенис Ига Швьонтек (Полша) достигна до четвъртфиналите на тенис турнира по тенис от сериите WТА 1000 в Ухан (Китай).

25-годишната полякиня записа убедителна победа срещу американката Ашлин Крюгер с 6:1, 6:4 за час и 35 минути. Така тя достигна до тази фаза за втора поредна година и за пети пореден път е четвъртфиналистка в надпревара от този калибър през настоящата година.

След изключително силен първи сет от страна на Швьонтек, в средата на втората част двете тенисистки си размениха пробиви, но полякинята поведе с нов брейк и до края не допусна повече изненади.

Следващата съперничка на носителката на шест титли от Големия шлем ще бъде победителката от двубоя между Ан Ли (САЩ) и Джанис Тиен (Индонезия).

Британката Сонай Картал поднесе изненада срещу 15-ата поставена Жасмин Паолини (Италия), побеждавайки я с 6:2, 6:0 за малко над час и в четвъртфиналната фаза ще се изправи срещу петата в схемата Елина Свитолина (Украйна), която по-рано днес отстрани представителката на домакините Ханюй Гуо.

#тенис турнир в Ухан 2026 #Ашли Крюгер #Ига Швьонтек

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