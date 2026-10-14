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Ига Швьонтек задмина Серина Уилямс по победи на WTA 1000, Свитолина също продължава в Ухан

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Спорт
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Полякинята записа своя 149-и успех в турнирите от престижната категория, докато Каролина Мухова оцеля в близо тричасова битка, а Белинда Бенчич отпадна изненадващо

Ига Швьонтек задмина Серина Уилямс по победи на WTA 1000, Свитолина също продължава в Ухан
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Ига Швьонтек записа поредно впечатляващо постижение в кариерата си, след като изпревари легендарната Серина Уилямс по брой победи в турнирите от категория WTA 1000. Полската тенисистка се класира за третия кръг на надпреварата в Ухан, Китай, след категоричен успех над сънародничката си Магдалена Френх.

Турнирът е с награден фонд от 4 088 211 долара и събира част от най-добрите състезателки в световния женски тенис.

Поставената под номер 7 Швьонтек победи Френх с 6:2, 6:1 за час и 43 минути, като по този начин записа своя 40-и успех от началото на сезона.

Победата обаче имаше и допълнително историческо значение за бившата номер 1 в световната ранглиста.

Това беше 149-ият успех на полякинята в турнири от категория WTA 1000, с което тя изпревари носителката на 23 титли от Големия шлем Серина Уилямс и се изкачи до седмото място във вечната класация по този показател.

След срещата Швьонтек призна, че двубоят е бил по-сложен, отколкото показва крайният резултат.

"Радвам се да играя на централния корт за пръв път, защото не съм играла там до момента. В началото на мача играхме точка за точка, но после бях щастлива, че започнах да правя по-малко грешки и използвах шансовете си до края на мача“, коментира полякинята.

"Със сигурност беше по-трудно, отколкото изглежда по резултата“, допълни тя, цитирана от официалния сайт на WTA.

В третия кръг Швьонтек ще се изправи срещу победителката от двубоя между американката Ашлин Крюгер и представителката на Тайланд Ланлана Тарарудее.

Успешно продължи участието си и петата поставена Елина Свитолина. Украинката трябваше да премине през трисетова битка срещу Людмила Самсонова, преди да си осигури място сред най-добрите 16 в турнира.

Свитолина спечели с 6:2, 5:7, 6:2 за два часа и 12 минути, като след убедителното начало допусна изравняване на сетовете, но успя да наложи превъзходството си в решителната част.

В следващия кръг украинката ще срещне победителката от мача между Кейти Волинец от САЩ и китайката Ханюй Гуо.

Един от най-драматичните двубои във втория кръг беше този между Каролина Мухова и Кейти Макнали.

Шестата поставена Мухова трябваше да демонстрира сериозна устойчивост, за да преодолее американската си съперничка след близо три часа на корта.

Чехкинята се наложи с 3:6, 7:6(1), 7:6(4), като спечели два последователни тайбрека, за да осъществи пълния обрат.

Следващото препятствие пред Мухова ще бъде поставената под номер 11 Дияна Шнайдер. Рускинята си осигури място в третия кръг след категоричен успех над Юлия Путинцева от Казахстан с 6:2, 6:2.

Изненада поднесе британката Сонай Картал, която елиминира деветата поставена Белинда Бенчич.

Картал се наложи с 6:0, 7:5, като започна срещата по впечатляващ начин и не позволи на швейцарката да спечели нито един гейм в първия сет.

Във втората част Бенчич оказа по-сериозна съпротива, но британката успя да приключи двубоя в два сета.

В третия кръг Картал ще се изправи срещу италианката Джазмин Паолини, която преодоля Никола Бартункова от Чехия със 7:6(5), 6:3.

Напред продължава и десетата поставена Ива Йович. Американката се справи с украинката Даяна Ястремска след победа с 6:4, 6:1.

Следващата ѝ съперничка ще бъде финалистката от "Ролан Гарос“ Мая Хвалинска, която постигна впечатляващ обрат срещу чехкинята Мари Бузкова.

Полякинята загуби първия сет с 1:6, но след това спечели следващите два със същия резултат – 6:1, 6:1, за да намери място в третия кръг.

Сред победителките е и представителката на Индонезия Джесика Тиен, която отстрани Дария Снигур от Украйна със 7:5, 6:3.

В следващата фаза Тиен ще очаква победителката от срещата между водачката в схемата Арина Сабаленка и американката Ан Ли.

#WTA 1000 в Ухан #Ига Швьонтек

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