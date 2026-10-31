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Игор Йовичевич: Много отбори ще загубят точки тук

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Спорт
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Наставникът на Лудогорец похвали атмосферата на стадиона на Локомотив Пловдив и призна, че разградчани все още търсят оптималната си форма

Игор Йовичевич: Много отбори ще загубят точки тук
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич изрази задоволство от победата с 3:0 над Локомотив Пловдив в срещата от 14-ия кръг на Първа лига. Хърватският специалист подчерта значението на спечелените три точки и отдаде заслуженото на домакините и техните привърженици.

"Беше важно да спечелим три точки. Те имат същата стойност, както и срещу Левски и ЦСКА. Трябваше да победим, за да продължим да се развиваме. Исках да влизаме в комбинации, да откриваме празните пространства. Според мен много отбори ще загубят точки тук, защото те имат фантастични фенове“, заяви Йовичевич след двубоя.

Победата дойде в подходящ момент за разградчани, които в предишния кръг претърпяха поражение с 0:2 от ЦСКА на Националния стадион „Васил Левски“. С успеха на „Лаута“ шампионите успяха да реагират на загубата и да се върнат на победния път.

Йовичевич обърна специално внимание на необходимостта от търпение в процеса на изграждане на отбора. Според него част от футболистите все още навлизат в игрови ритъм, а други се завръщат след продължително отсъствие.

"Важно е да имаме план за мача, да вярваме в процеса. Това, което предложиш, е това, което получаваш. Имаме много футболисти, които в процеса на мачовете влизат в ритъм, някои са след контузии“, обясни наставникът.

Хърватинът даде конкретни примери с Ерик Маркус и Кайо Видал. Първият отбеляза откриващото попадение срещу Локомотив, докато вторият постепенно възстановява игровата си форма след дълго отсъствие.

"Ерик Маркус е така, Кайо Видал пък не беше играл пет-шест месеца. Моята работа е да направя баланса. Аз съм нов човек за много от момчетата“, допълни Йовичевич.

Въпреки категоричния резултат треньорът на Лудогорец призна, че отборът му все още има сериозни резерви, особено по отношение на физическата подготовка.

"Физически сме доста далеч от това, което трябва да бъдем. Някои отбори са на пика си, но ние не сме“, завърши специалистът.

С успеха срещу Локомотив Пловдив Лудогорец събра 29 точки и се изравни с Левски, като остана само на една зад лидера ЦСКА според временното класиране след двубоя.

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