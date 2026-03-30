Испания затвори въздушното си пространство за самолети на САЩ

Испания затвори въздушното си пространство за американски самолети, участващи във военните действия срещу Иран. Решението на правителството съобщи испанският министър на отбраната Маргарита Роблес, потвърждавайки съобщената първо от испанското издание "Ел Паис" новина. Мадрид потвърждава и забраната за използването на испански военни бази от САЩ.

Карлос Куерпо - вицепремиерът и министър на икономиката на Испания: "Мярката е част от решението Испания да не участва във войната и да не оказва подкрепа, която според испанските власти е започната едностранно и нарушава международното право."

Затварянето на испанското въздушно пространство ще принуди военните самолети да заобикалят членктата на НАТО по пътя си към цели в Близкия изток, но това не важи за извънредни ситуации, пише "Ел Паис".

Испанският премиер Педро Санчес е сред най-яростните критици в Европа на военните операции на САЩ и Израел в Иран, определяйки ги като безразсъдни и незаконни. Президентът Доналд Тръмп заплаши Мадрид, че може да ограничи търговските връзки с Испания заради отказа ѝ да предостави военните си бази за операцията.