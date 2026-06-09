Ивайло Мирчев: Спирането на военната помощ за Украйна е стратегическа грешка

Спирането на военната помощ за Украйна не е просто външнополитически завой. Това е стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България. Това пише народният представител от парламентарната група на "Демократична България" Ивайло Мирчев в публикация в социалната мрежа Фейсбук.

По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че правителството не предвижда предоставянето на повече оръжие на украинската армия. Според министъра е време да се седне на масата на преговори и да се търси справедлив мир.

Днес Европа се променя. Войната на Русия срещу Украйна ускори процеси, които преди изглеждаха далечни - обща европейска отбрана, общи поръчки за въоръжение, обща отбранителна индустрия, по-силна координация между държавите, пише Мирчев в социалната мрежа. Според него в този момент България рискува сама да се извади от ядрото на европейските решения.

Военната помощ за Украйна не е благотворителност. Тя е инвестиция в това Путин да бъде спрян възможно най-далеч от границите на ЕС. Въоръжението, което сме изпратили на Украйна не е дарение. То е заплатено на България от Европейския механизъм за мир, по който вече получихме стотици милиони. Отделно сме продали оръжие и боеприпаси за над 6.5 млрд. евро, влезли в българската икономика, посочва народният представител.

Според Мирчев, когато една държава от ЕС казва: "Ние повече няма да участваме", тя не става по-миролюбива, а по-малко значима.

В Европа вече се оформя разделение не само на богати и бедни, не само на Шенген и извън Шенген, не само на еврозона и извън еврозона. Оформя се ново разделение - между държавите, които носят отговорност за сигурността на континента, и държавите, които се снишават. Това е истинската "Европа на две скорости". На първата скорост ще бъдат държавите, които участват в общите отбранителни политики, в новите индустриални проекти, в решенията за въоръжаване, логистика, киберсигурност, защита на граници и Черно море. На втората скорост ще са всички останали, посочва Ивайло Мирчев.

Той е на мнение, че опасността за България е огромна. Не защото ще изпратим или няма да изпратим няколко склада със стара съветска техника. А защото с такъв сигнал казваме на партньорите си да не разчитат на нас, когато става дума за най-важния въпрос - сигурността на Европа. А когато не могат да разчитат на теб, не те канят на масата, на която се вземат решенията, не те включват в големите проекти, не ти дават тежест при разпределянето на ресурси, не те питат, когато се чертае бъдещата архитектура на сигурността, пише още депутатът.