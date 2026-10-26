Ивелин Михайлов: Резултатът от изборите е ясен, бъдещият президент се решава само след договорка с Борисов

Резултати на изборите не са учудващи. Избирателната активност е ниска, защото така го направиха - да се отвратят хората от политиката. Това са майстори Борисов и Пеевски, каза кандидатът за президент и лидер на "Величие" Ивелин Михайлов във видеообръщение във Фейсбук.

По данни на ЦИК, при преброени 99,95% от протоколите, двойката Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева получават 3,79% от гласовете.

Тук проблемът е на Радев - че не направи нищо, за да могат да видят хората в политиката нещо друго, а ние сме в крайна отбранителна позиция, от която трябва да излезем и трябва да намерим начин да достигнем до повече хора.

Резултатът от изборите е ясен. Към този момент Борисов печели, защото оттук нататък бъдещият президент се решава само след договорка с Борисов, обясни още лидерът на "Величие".

Дали ще стане Йотова или Гюров, вече е въпрос на договорка между Радев и Борисов. И виждате колко бързо сглобката се нареди по начин, по който ние сме говорили и ще има нова сглобка.

За нас тези избори бяха отлични, защото поработихме, успяхме да възстановим енергията на нашите структури. Благодарим на всички, които работиха усилено и сега това, което трябва да направим, е да почваме да ставаме управляваща партия, а не да се борим за 4 или 10%

Въпреки че изглежда, че Борисов и Пеевски не участваха в изборите, те всъщност много добре си подредиха политическата система по начин, койти им е изгоден, каза още той.

Партиите от статуквото се движат по един и същи начин, имат една игра - тази политическа игра е - този, който управлява, взима най-големия пай от баницата, а другите играчи се мъчат да го съборят, допълни Ивелин Михайлов.