Избирателната активност в област Стара Загора е почти 38% към 16.00 часа

Избирателната активност в област Стара Загора към 16.00 часа днес достигна 37.93%. Общо 106 138 граждани са упражнили правото си на глас от включените в избирателните списъци 279 847 души.

Най-висока остава активността в община Опан, където са гласували 50.35% от избирателите. Следва община Гълъбово с 44.19%, а на трето място се нарежда община Раднево с 39.82%. В община Казанлък избирателната активност е 38.78%, а в община Стара Загора – 38.57%.

По-ниска е активността в общините Братя Даскалови – 36.84% и Гурково – 36.18%.

Под средната за областта остава активността в Чирпан – 33.11%, Мъглиж – 33.09%, Николаево – 32.97% и Павел баня – 31.12%.