Избирателната активност в Русенско прехвърли 34% към 16.00 часа

От РИК - Русе отчетоха над 11% ръст на избирателната активност спрямо вота през 2024 г. Правото си на глас в региона са упражнили над 67 000 души. Това означава, че днес са гласували с над 21 500 русенци повече.

От РИК отчитат организационни грешки, като подписване на избиратели в списъка на мястото на друг човек. Констатирани са и неточности при опити за гласуване по настоящ адрес, тъй като гражданите не са подали задължителното за това предварително заявление. Няма сигнали за съществени нарушения.

Напрежение е възникнало в Основно училище "Ангел Кънчев", когато избирател е подал официален сигнал за нерегламентирана агитация пред избирателна секция в учебното заведение. Според данните членове на комисията са разговаряли за конкретна политическа партия и преференция. В РИК е постъпило и оплакване срещу председател на секционна избирателна комисия, който е отказал да предостави копие от изборния протокол на всички членове.

Новост при тези избори е, че е забранено използването на лични автомобили за пренасяне на бюлетини до зала "Арена Русе". Придвижването до нея ще се осъществява задължително и единствено с транспорт, осигурен от кметовете на съответните общини.