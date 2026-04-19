Паралелно преброяване на 95%, "Мяра" - формацията на Румен Радев с голяма преднина, пет партии влизат в парламента, ПП-ДБ изпревариха ГЕРБ-СДС, БСП е под бариерата от 4%
Изборният ден в област Търговище приключи в спокойна обстановка

Изборният ден в 28 МИР - Търговище приключи, обяви председателят на Районната избирателна комисия Диана Игнатова.

Няма данни за възникнали сериозни инциденти и нарушения на обществения ред, посочват от полицията. По-рано оттам съобщиха, че са извършени проверки по 15 сигнала за различни по вид нарушения на изборния процес.

От Областната дирекция допълват, че е създaдeнa нeoбxoдимaтa opгaнизaция зa oбeзпeчaвaнe нa oxpaнa oт cлyжитeлитe нa MBP пpи тpaнcпopтиpaнeтo нa избopнитe книжa и пpeдaвaнeтo им oт ceкциoннитe избиpaтeлни кoмиcии в PИK. Πpeнacянeтo нa избopнитe мaтepиaли oт PИK дo ЦИK - Coфия cъщo щe бъдe oбeзпeчeнo c пoлицeйcкa oxpaнa.

Право на глас в Търговищко имат 116 398 души. Според данните на РИК - Търговище избирателната активност към 16.00 часа гласували бяха 36 120 граждани, имащи право на глас, като активността достигна 30,96%.

#област Търговище #избори 2026 #Търговище

