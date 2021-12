Джаз триото J.P.3 представя новия си албум в Стара Загора

Слушай новината

Емблематичното за съвременната българска джаз сцена трио - Живко Петров, Димитър Карамфилов и Димитър Семов, представят албума си "Change the way" тази вечер в Стара Загора. Албумът се появява във време, в което животът и ежедневието ни се промениха драстично и светът се опитва да се приспособи към "новото нормално".

Музикантите ще представят четвъртия студиен албум на Живко Петров-трио в Културния център в Стара Загора.

"Нашата музика е авторска и изпълнена с много любов и щастие. Това е нашето желание - да заредим душите на старозагорци тази вечер с нашата емоция", каза за БНТ минути преди началото на концерта Живко Петров.

Специалният подарък за публиката ще бъде изпълнението на пет нови композиции от новия албум "On the way". Пиесите са вдъхновени от пет любими места по света, посетени от музикантите.

