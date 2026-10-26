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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Как гласуваха българите на Балканите?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Йотова-Вълчев с подкрепа в Албания, Кипър, Косово, Турция, Черна гора и РСМ, Гюров - Кандев - в Босна, Гърция, Румъния, Словения, Сърбия и Хърватия

цик обработени 100 протоколи чужбина гюров печели вота чужбина йотова остава втора
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Българските избиратели в Албания, Република Кипър, Косово, Северна Македония, Турция и Черна гора избраха на вчерашния първи тур на президентските избори в България двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев, докато тези в Босна и Херцеговина, Гърция, Румъния, Словения, Сърбия и Хърватия предпочетоха Андрей Гюров и Георги Кандев, сочат резултатите от 100 процента обработени протоколи на секционните избирателни комисии, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Във всички балкански държави двете кандидатпрезидентски двойки си разменят първото и второто място, с изключение на Словения, където най-много гласове са получили Андрей Гюров и Георги Кандев, но на второ място е двойката на партия "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин.

В Албания печели кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев със 76,34% от гласовете. На второ място е двойката Андрей Гюров-Георги Кандев с 13,97 на сто от отишлите до урните 99 души.

В Босна и Херцеговина първия тур печели кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров-Георги Кандев с 36,66% от гласовете, а на второ място са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 26,66 на сто от гласувалите общо 31 избиратели.

Двойката Костадин Костадинов-Петър Волгин от „Възраждане“ е получила 16,66%.

В Гърция Андрей Гюров и Георги Кандев е получила най-много гласове - 834 души, или 38,36% от общо гласувалите 2002 души. На второ място са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 21,75 на сто. Общо 52 избиратели в Гърция, или 2,39% от гласувалите, са избрали опцията „Не подкрепям никого“.

В Република Кипър двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев печели 29,22% от гласовете, а на второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 26,33 на сто от 1076 гласували.

Костадин Костадинов и Петър Волгин са получили 19,981 процента, а опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от 32 души или 2,98%.

В Косово, на първо място е кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев с 41,60%, а Андрей Гюров и Георги Кандев са получили 28,46 на сто от гласувалите общо 138 души.

На трето място е двойката Костадин Костадинов-Петър Волгин с 8,75%, а опцията „Не подкрепям никого“ е била избрана от девет души или 6,56 на сто.

В Румъния най-много гласове събира кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев - 57,48%. На второ място са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 20,95 на сто, следвани от Костадин Костадинов и Петър Волгин с 11,37% от избралите да гласуват 167 души. 2,39 на сто са гласували с „Не подкрепям никого“.

В Северна Македония печели кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев с 39,52% от гласовете на общо 351 наши сънародници. Втори са Андрей Гюров и Георги Кандев с 24,85 на сто. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 14,07%.

В Словения печели кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров-Георги Кандев с 50,82%. На второ място е двойката на Възраждане Костадин Костадинов-Петър Волгин с 21,31 на сто, а на трето са кандидатите на ПП „Величие“ Ивелин Михайлов-Юлиана Матеева с 8,19%.

Двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев е на четвърто място с 6,55 на сто от подалите гласове общо 62-ма души.

В Сърбия на първо място се класира кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров-Георги Кандев с 48,35% от гласовете или общо 734 гласа от гласувалите 1578 избиратели. На второ място са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с около 27,93 на сто, или 424 гласа. Костадин Костадинов и Петър Волгин от "Възраждане" са трети със 109 гласа, или 7,18%.

В Турция двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев печели 51,85% от гласовете, а втори са Андрей Гюров и Георги Кандев с 24,95 на сто.

На трето място избирателите в Турция са поставили Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,01% (153 гласа). С "Не подкрепям никого" са гласували 5,76 процента от избирателите, или 437 души.

В Хърватия печели кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров-Георги Кандев с 58,10%, а на второ място са Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 27,02 на сто. На трето място в Хърватия са Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 4,05% от гласовете, а опцията „Не подкрепям никого“ също е била избрана от 4,054 процента от общо гласувалите 75 души.

В Черна гора двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев печели първо място с 52,94% от гласовете. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев със 17,64 на сто. Трети са кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 11,76% от подалите гласа си 18 души.

#президентски избори 2026 #първи тур #Балкани #гласуване

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