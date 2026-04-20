Как изглежда вотът от чужбина при 90,7% обработени протоколи?
16736
Чете се за: 00:27 мин.
Снимка: БТА
Слушай новината
Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.
При обработени 90,67% протоколи на секционните избирателни комисии в чужбина резултатите са:
"Прогресивна България" – 38,93%
ПП-ДБ – 22,8%
ДПС – 7,25%
"Величие" – 5,77%
"Възраждане" – 5,18%
ГЕРБ-СДС – 4,78%
МЕЧ – 3,85%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,67%
"Сияние" – 2,07%
"БСП – Обединена левица" – 0,99%
"Има такъв народ" – 0,84%