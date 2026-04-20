Как изглежда вотът от чужбина при 90,7% обработени протоколи?

Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 90,67% протоколи на секционните избирателни комисии в чужбина резултатите са:

"Прогресивна България" – 38,93%

ПП-ДБ – 22,8%

ДПС – 7,25%

"Величие" – 5,77%

"Възраждане" – 5,18%

ГЕРБ-СДС – 4,78%

МЕЧ – 3,85%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,67%

"Сияние" – 2,07%

"БСП – Обединена левица" – 0,99%

"Има такъв народ" – 0,84%