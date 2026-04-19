Как преминава изборният ден в Лос Анджелис?

Започна изборния ден в Лос Анджелис.

Желаещи да гласуват започнаха да пристигат час преди началото на изборния ден.

Броят на секциите за гласуване в чужбина е намален и затова хората, живеещи в Ориндж Каунти, ще трябва да пропътуват средно около 200 км до Лос Анджелис или Сан Диего, за да дадат своя вот в почивния си ден.

Служителите на Генералното ни консулство, заедно с доброволни сътрудници, бяха добре подготвени за провеждането на изборите тук. Но затова пък имаше и малък куриоз — желаещ да бъде наблюдател, който нямаше нужните удостоверения за такъв, заяви, че не знае от коя партия е.

За БНТ от Лос Анджелис предава Антоан Петров.