БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Как се пази родовата памет – среща с наследницата на един от водачите на Априлското въстание Тодор Каблешков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Навръх 3 март ви срещаме с наследница на бележития български революционер Тодор Каблешков – един от водачите на Априлското въстание. Автор на Кървавото писмо и символ на саможертвата в името на Отечеството. Какво е да научиш, че имаш родствена връзка с такъв герой и какво означава свободата днес?

Да пазим, помним и почитаме паметта на българските революционери, отдали живота си за свободата на България. Това послание отправя навръх Трети март наследница на Тодор Каблешков. Петя Колева съвсем случайно разбира за родствената си връзка с революционера, когато е на 36 години.

Петя Колева – наследница на Тодор Каблешков: "Като тийнейджър съм чувала разкази от баща ми за това, че сме от Каблешковия род, но никога не сме разисквали особени детайли по темата. Пътувала съм до Копривщица немалко пъти в младежките си години и в интерес на истината тогава много ме привличаше цялата история и винаги ме е вълнувала страшно много въстаническата история от миналото."

И именно от интерес към миналото и рода си Петя посещава къщата-музей на Тодор Каблешков в Копривщица.

Петя Колева – наследница на Тодор Каблешков: "Усетих нуждата да опозная родовата си памет. Качихме се в музея, разбрах, че има родословна книга и започнах да разглеждам в нея. Огромното ми учудване беше, когато видях името на баща ми още на първата страница след тази на бащата на Тодор и се разтреперих, вълнението беше огромно. Вече са минали две години и половина и тази емоция не ме пуска."

Петя е убедена, че историята трябва да се предава от поколения на поколения.

Петя Колева – наследница на Тодор Каблешков: "В някои ситуации разбирам по-добре себе си и някои вътрешни мотиви, които ме дърпат и които изграждат вижданията ми за живота – припокриват се не малко с тези на Каблешков, но и на всички възрожденци."

За Петя родствената връзка с един велик българин е символ на гордост.

Петя Колева – наследница на Тодор Каблешков: "Жертва всичко за България. Думите на Каблешков са, че той просто не може да гледа как българският народ се мъчи и да бъде под игото на турците. За него това да умре в името на свободата е най-доброто нещо."

С Петя поглеждаме назад във времето, тогава когато основният залог е бил свободата на България.

Петя Колева – наследница на Тодор Каблешков: "По това време те са знаели, че има нужда да вдигнат шум до ушите на Европа, за да успеят великите сили да се намесят. Това е желанието на революционерите. Ролята на Априлското въстание е именно в това – те успяват да вдигнат този шум, Европа ги чува и две години по-късно България е свободна. Тодор Каблешков е човекът, който вдига преждевременно Априлското въстание. Той е известен в българската история с Кървавото писмо. Има сведения от сестрата на Каблешков, че тези топчета са направени от черешата на двора на Каблешковата къща."

Днес осъзнала важността на родствената връзка с бележитото име на Каблешков. Петя е категорична – необходимо е да продължим завета на българските герои и техните ценности. А делото на Каблешков тя предава днес и през собствения си сайт – дигитално пространство, посветено на славния ѝ род.

Петя Колева, наследница на Тодор Каблешков: "На мен ми се иска да предаваме повече в поколения напред. Да имаме тази национална гордост, това родолюбие, да осъзнаваме, че свободата е избор – това е изборът, който те са направили тогава.

Автор: стажант-репортер Цветелина Чафадарова

#Тодор Каблешков #копривщица

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
1
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
2
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
3
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
5
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
5
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Общество

3 март – България празнува Деня на свободата
3 март – България празнува Деня на свободата
История за първообраза: Защо националният ни флаг е в три цвята - бяло, зелено и червено История за първообраза: Защо националният ни флаг е в три цвята - бяло, зелено и червено
Чете се за: 04:52 мин.
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
20478
Чете се за: 03:30 мин.
Сдружение "Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес" връчи наградите "Златна мартеница" Сдружение "Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес" връчи наградите "Златна мартеница"
Чете се за: 02:22 мин.
Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно
Чете се за: 02:57 мин.
Пенсиите и инфлацията – губим или печелим от УПФ? Пенсиите и инфлацията – губим или печелим от УПФ?
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

3 март – България празнува Деня на свободата
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Как се пази родовата памет – среща с наследницата на един от водачите на Априлското въстание Тодор Каблешков Как се пази родовата памет – среща с наследницата на един от водачите на Априлското въстание Тодор Каблешков
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Европрокуратурата е разследвала 267 случая в България за щети от...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
България може да загуби 3,26 млрд. евро по програмата SAFE за...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
"Климатът – горещата истина": Как климатичните...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ