Как се пази родовата памет – среща с наследницата на един от водачите на Априлското въстание Тодор Каблешков

Навръх 3 март ви срещаме с наследница на бележития български революционер Тодор Каблешков – един от водачите на Априлското въстание. Автор на Кървавото писмо и символ на саможертвата в името на Отечеството. Какво е да научиш, че имаш родствена връзка с такъв герой и какво означава свободата днес?

Да пазим, помним и почитаме паметта на българските революционери, отдали живота си за свободата на България. Това послание отправя навръх Трети март наследница на Тодор Каблешков. Петя Колева съвсем случайно разбира за родствената си връзка с революционера, когато е на 36 години.

Петя Колева – наследница на Тодор Каблешков: "Като тийнейджър съм чувала разкази от баща ми за това, че сме от Каблешковия род, но никога не сме разисквали особени детайли по темата. Пътувала съм до Копривщица немалко пъти в младежките си години и в интерес на истината тогава много ме привличаше цялата история и винаги ме е вълнувала страшно много въстаническата история от миналото."

И именно от интерес към миналото и рода си Петя посещава къщата-музей на Тодор Каблешков в Копривщица.

Петя Колева – наследница на Тодор Каблешков: "Усетих нуждата да опозная родовата си памет. Качихме се в музея, разбрах, че има родословна книга и започнах да разглеждам в нея. Огромното ми учудване беше, когато видях името на баща ми още на първата страница след тази на бащата на Тодор и се разтреперих, вълнението беше огромно. Вече са минали две години и половина и тази емоция не ме пуска."

Петя е убедена, че историята трябва да се предава от поколения на поколения.

Петя Колева – наследница на Тодор Каблешков: "В някои ситуации разбирам по-добре себе си и някои вътрешни мотиви, които ме дърпат и които изграждат вижданията ми за живота – припокриват се не малко с тези на Каблешков, но и на всички възрожденци."

За Петя родствената връзка с един велик българин е символ на гордост.

Петя Колева – наследница на Тодор Каблешков: "Жертва всичко за България. Думите на Каблешков са, че той просто не може да гледа как българският народ се мъчи и да бъде под игото на турците. За него това да умре в името на свободата е най-доброто нещо."

С Петя поглеждаме назад във времето, тогава когато основният залог е бил свободата на България.

Петя Колева – наследница на Тодор Каблешков: "По това време те са знаели, че има нужда да вдигнат шум до ушите на Европа, за да успеят великите сили да се намесят. Това е желанието на революционерите. Ролята на Априлското въстание е именно в това – те успяват да вдигнат този шум, Европа ги чува и две години по-късно България е свободна. Тодор Каблешков е човекът, който вдига преждевременно Априлското въстание. Той е известен в българската история с Кървавото писмо. Има сведения от сестрата на Каблешков, че тези топчета са направени от черешата на двора на Каблешковата къща."

Днес осъзнала важността на родствената връзка с бележитото име на Каблешков. Петя е категорична – необходимо е да продължим завета на българските герои и техните ценности. А делото на Каблешков тя предава днес и през собствения си сайт – дигитално пространство, посветено на славния ѝ род.

Петя Колева, наследница на Тодор Каблешков: "На мен ми се иска да предаваме повече в поколения напред. Да имаме тази национална гордост, това родолюбие, да осъзнаваме, че свободата е избор – това е изборът, който те са направили тогава.

Автор: стажант-репортер Цветелина Чафадарова