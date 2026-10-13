Какво е известно за корабите "Челси 3" и "Азов Конкорд"?

Корабът "Челси 3" е отплавал от турското пристанище Гиресун на 10 октомври в 8 сутринта. Плавал е към пристанище Джурджулещ в Молдова. Пътува под флага на Малта, дълъг е почти 137 метра и е широк почти 17 метра.



Корабът "Азов Конкорд" е тръгнал на 12 октомври в 8 часа от румънското пристанище Галац и е пътувал към турското Измир.

Трябвало е да пристигне на 14 октомври в 16:15.

Плава под флага на Сейнт Винсент и Гренадин. Дълъг е малко над 141 метра и е широк 18 метра.