Какво е "Паненка" и кои футболисти са я използвали?

След последната незабравима нощ в Шампионската лига, онлайн изданието Goal.com направи кратка ретроспекция на изпълнението на дузпа в стил „Паненка“. Тя носи името на Антонин Паненка, който демонстрира този удар през 1976 година. Във вторник вечерта на "Етихад" Карим Бензема се разписа в мрежата на Манчестър Сити (3:4), демонстрирайки този неостаряващ стил.

„Паненката“ е гениален, но прост начин за изпълнение на дузпа, при който играчът, който стреля, изпраща топката в центъра на вратата.

Ударът стана популярен, благодарение на Антонин Паненка през 1976 г., когато чехословашката звезда го използва, за да надхитри Германия и вратаря на Байерн Мюнхен Сеп Майер по време на финала на Европейското първенство. Чехословакия пропилява преднина от 2:0 в тази среща и са принудени да изпълняват дузпи. След като са отбелязани първите седем удара, Ули Хьонес пропуска за германците, давайки възможност на Паненка да спечели турнира.

Карим Бензема обясни защо е избрал "Паненка" при дузпата с Манчестър Сити

Следващите секунди, в които вратарят се хвърля наляво, докато топката просто се оказва в средата на мрежата, влизат във футболната история като раждането на ново умение - революционен начин за реализиране от дузпа.

Пеле го описва като дело „или на гений, или на луд“, докато самият Паненка е трябвало да се защитава от обвиненията, че е използвал тази голяма сцена, за да се подиграе на съперника.

След това този стил на изпълнение влиза в „репертоара“ и на най-великите играчи.

