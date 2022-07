Канадците поднесоха изненеда и грабнаха златото в щафетата на 4 по 100 на Световното първенство

Отборът на Канада триумфира със световната титла в щафетата на 4 по 100 за мъже на Световното първенство по лека атлетика в Юджийн, САЩ.

По този начин Аарън Браун, Джером Блейк, Брендън Родни и Андре де Грас донесоха на "Кленовите листа" общо трета титла в историята в тази дисциплина и първа от 1997 година насам.

Канадците финишираха с време 37.48 секунди, изпреварвайки със седем стотни домакините от САЩ, които бяха сочени за фаворити. Американците обаче имаха леки проблеми с предаването на щафетата на трети пост, на който бяга Илайджа Хол и в крайна сметка това им коства златото.

Ooooh, Canada



Aaron Brown , Jerome Blake , @RodneyGetEm and @De6rasse run a world-leading 37.48 to take men's 4x100m gold!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/co26hVaPuM