Казийски и Тренто са на полуфинал в Италия

Матей Казийски и тимът на Итас Трентино (Тренто) се класираха на полуфиналите в италианската Суперлига за 14-и път от 2005-а година насам. Воденият от Анджело Лоренцети отбор надигра Веро Волей (Монца) с 3:0 (25:22, 25:20, 25:19) в четвърти мач помежду им, изигран в "Арена ди Монца".

Матей Казийски се разписа с 12 точки (1 ас), като бе най-резултатен. Толкова реализира и Алесандро Микелето (1 блокада), с 11 точки завърши Даниеле Лавия (3 аса). За съперника Георг Гроцер завърши с 14 точки (2 аса, 1 блокада), с по 11 точки се отчетоха Стивън Маар (1 ас) и Влад Давискиба (2 аса, 2 блокади).

Така трентинци спечелиха серията с 3:1 гейма и на полуфиналите ще срещнат победителя от двойката Валза Груп (Модена) - Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца).

